Boca llegará a Santiago para la final ya clasificado a la Libertadores 2022

06/12/2021 - 01:25 Mundo Boca

Si bien tuvo un mal fin de semana, el "Xeneize" llegará mañana a suelo santiagueño ya clasificado a la Copa Libertadores 2022. Boca espera la final de la Copa Argentina del miércoles ante Talleres en el Madre de Ciudades. Aunque desaprovechó una chance el sábado, al igualar 1-1 con Arsenal, el posterior empate de Lanús le trajo cierto alivio y el combo se completó ayer con otro 1-1, el de Independiente y San Lorenzo. Ahora, lo que deberá definir el equipo de Battaglia es si accede directo a la fase de grupos o tiene que jugar un Repechaje.

Boca, con 60 puntos en la tabla anual, por ahora está sexto en la general y tiene cuatro puntos más que Lanús y cinco más que Independiente. De modo que, con una fecha por jugarse, ni el Grana y ni el Rojo pueden alcanzarlo.

A la Copa 2022 van seis representantes del fútbol argentino. El campeón de la Liga Profesional (River), el campeón de la Copa de la Liga (Colón), el campeón de la Copa Argentina (Boca o Talleres) y los tres mejores posicionados (Vélez es uno y Talleres, otro) en la tabla anual. Todos tendrán un lugar en la fase de grupos.

Tener un lugar asegurado al menos en el Repechaje no le quita valor a la Copa Argentina, al contrario. Si Boca sale campeón, irá directo a zona de grupos; si pierde, peleará con Estudiantes por el quinto lugar en esa general para acceder directo a fase de grupos. Y Boca llega a la última fecha un punto abajo del Pincha, tras el 4-4 en el clásico con Gimnasia. Así, el equipo de Battaglia no dependería de sí mismo para evitar el Repechaje si no logra la Copa Argentina.

Pasando en limpio, va directo a fase de grupos si gana la Copa Argentina o si termina arriba de Estudiantes en la tabla anual. Estudiantes (61 puntos y diferencia de + 19), será local de Aldosivi (L) y Boca (60, + 19), recibirá a Central Córdoba, el sábado en La Bombonera.