20/07/2023 - 18:41 Mundo Boca

Ya es una costumbre medir el cariño de la gente hacia los jugadores. Y una forma muy útil de hacerla es mediante el “aplausómetro”, que consiste en tomar como referencia el aplauso del público cuando la voz del estadio anuncia la formación titular y el banco de suplentes.

Como era de esperar, pese a no ser titular, Exequiel Zeballos reventó el aplausómetro. El “Changuito” fue profeta en su tierra y se llevó la mayor ovación cuando fue anunciado entre los relevos, con la 7 en la espalda.

El segundo lugar se lo llevó el “Colo” Barco, uno de los preferidos de la gente santiagueña, algo que ya había quedado demostrado durante la disputa del Mundial Sub20. El podio se completó con un “empate técnico” entre Cristian Medina y Luis Advíncula. El volante, surgido de la cantera “Xeneize” y uno de los mejores amigos de Zeballos, está atravesando un gran presente y la gente se lo retribuyó con aplausos. Y el peruano se ganó decididamente el corazón de los hinchas de Boca en aquel épico partido de Copa Libertadores en el que terminó jugando lesionado para no dejar a su equipo con uno menos (ya no había cambios) y no paró de correr y meter.

Mención de honor para Darío Benedetto (muy resistido últimamente por los hinchas de Boca, pero que sigue con el crédito abierto en Santiago) y para Alan Varela, a punto de ser transferido al Porto de Portugal. Ambos fueron ovacionados también.