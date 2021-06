La aclamada cantautora mexicana Sofía Reyes se une a la superestrella multiplatino de Puerto Rico, Pedro Capó para su nuevo sencillo "Casualidad"

25/06/2021 - 14:35 Pura Vida

“Casualidad”, es una composición escrita por Sofía, junto con Jon Leone, Nicole Zignago, Daremola y el mismo Pedro, que trata de dos personas que coinciden, sin buscarse y saben que es cosa del universo, no por casualidad, resaltando la importancia de conectarse mutuamente, viviendo y disfrutando el momento presente.

“Yo no creo en casualidades y me gusta pensar en que el universo siempre está a nuestro favor. Qué bonito poder ver y disfrutar estas casualidades, ya que es lo que tenemos en ese momento. Esta canción habla de eso, de dos personas que se encuentran y no tienen miedo a lo que pase después... para mí eso es vida.”, expresó Sofia Reyes quien tiene más de 9 millones de oyentes mensuales en Spotify.

El video musical fue filmado en “La Ciudad del Sol” Miami, Florida, bajo la dirección del reconocido director colombiano Gustavo “Gus” Camacho, de la casa productora Mastermind Entertainment. La pieza audiovisual llega cargada de coloridas escenas, que resumen a la perfección este tema, y que también muestra el engrane y la buena química que hay entre ambos artistas.

Sofía Reyes, tiene en su poder múltiples certificaciones de oro, platino y multiplatino de la RIAA. Además de los éxitos llevados al tope de las listas de popularidad, como compositora y cantante, continúa su exitosa carrera con firmeza y solidez, siendo una de las artistas de mayor proyección y más importantes en la escena de la música latina.

También ha colaborado con artistas como Derulo, Sean Paul, Imanbek, Lauv, Anitta, Rita Ora, Farina Jhay Cortez, Darell, Michael Buble, Barenaked Ladies, Prince Royce, Piso 21, Beret, Cheat Codes, Slushi, James Arthur, Abraham Mateo, Thalia, Fred de Palma, Brett Eldredge, Lalo Ebratt, Tinie Tempah, Pedro Capó, entre otros.