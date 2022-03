Leo García se sintió acosado y huyó de reality

30/03/2022 - 20:45 Pura Vida

Después de haber permanecido más de una semana en el aislamiento televisado que propone "El hotel de los famosos", el reality que conducen "Chino" Leunis y "Pampita" Ardohaín por el Trece, el cantante Leo García huyó del lugar y reveló que en su decisión influyó el "acoso" que vivió por parte de uno de sus compañeros.

"Estoy muy contento porque me escapé... en realidad lo que yo hice es algo que nadie hizo en un reality, que es escaparse", comenzó diciendo en el programa radial "Gente como uno", que conduce Fede Bal. Y agregó: "Creo que en realidad me equivoqué al haber ido, por eso me escapé".

Cuando le preguntaron si la discusión que mantuvo con su compañero de reality, Martín Salwe tuvo algo que ver con su decisión, García comentó: "Lo que sucedió, sucedió de verdad. Yo me sentí mal . De movida me sentí acosado... Yo no fui de levante al programa. Era un acoso constante. Me tiraba 'mirá qué lindo que soy, esta noche te voy a c..., o me tiraba sos activo o pasivo' y es incómodo que te traten así en la televisión".

No obstante, Leo García aseguró que no guarda rencor, "para mí ya es parte del pasado. Pero en estas épocas hay que pensar muy bien lo que se va a decir, y más siendo un comunicador social -como lo es Salwe que es locutor-", sentenció.

Sin ninguna reflexión previa con sus colegas, y tras diferentes peleas dentro del programa, el artista optó por renunciar. Se quitó el micrófono corbatero y se fue del hotel.