Brillante actuación de Onofre Paz y Los Manseros en el Festival Bum Bum

30/04/2022 - 20:05 Pura Vida

A sus 81 años, Onofre Paz vivió brilló en otra jornada memorable en el marco de la 3° edición del Festival Bum Bum, que organiza Carlitos “La Mona” Jiménez, ante un lleno total de público en el Hipódromo de Córdoba.

Convocados por la organización en razón de haber sido elegidos por el propio público a través de una encuesta especial, lo cual reafirma su amplia pertenencia popular, Los Manseros Santiagueños se hicieron presentes para deleitar a la multitud como siempre con Paz liderando la formación, acompañado de Alito Toledo y Hugo Reynoso.

Le dedicaron Canto a Monte Quemado a La Mona Jiménez, en uno de los momentos más celebrados. Y también interpretaron Eterno Amor, con gente en el público llorando de emoción. Por si fuera poco, remataron con Añoranzas que hizo mover el piso del hipódromo cordobés.

Durante la actuación Onofre lució impecable su voz, aunque como él mismo contó “todavía no puedo tocar la guitarra porque hace cinco meses me caí y me quebré el brazo en dos partes”.