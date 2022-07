La flor y nata del folclore estará en la fiesta del lunes 25 en el Parque Aguirre

21/07/2022 - 21:03 Pura Vida

Chacareras y guarachas, cumbias, baladas, cuarteto y ritmos latinoamericanos configurarán la esencia de los festejos centrales por el 469° aniversario de la fundación de Santiago del Estero.

El encuentro será este lunes 25, a partir de las 15, en el monumento a Francisco de Aguirre, para celebrar con música esta fecha especial que congregará a miles de almas.

La flor y nata del canto nativo de Santiago del Estero estará presente de la mano de Los Manseros Santiagueños, Los Carabajal, el Dúo Orellana Lucca, Carlos Oscar "Peteco" Carabajal y Néstor Garnica.

Además, se confirmó la presencia de Jorge Rojas quien, este fin de semana participará de la Fiesta de Las Sacha Guitarras Atamisqueñas que se realizará mañana y el domingo 24.

A esta cartelera, a la que se podrían sumar otros números destacados de Santiago del Estero, se confirma la presentación de La Konga, la banda de cuarteto de Córdoba que es todo un fenómeno en el país.

A la grilla se agregan además las santiagueñísimas Las Mullieris y Soles y Lunas.

También pudo saberse que por el imponente escenario, que se montará en cercanías al monumento de Francisco de Aguirre, pasarán Alejandro Véliz y Los Arcanos del Desierto.

El proscenio del parque Aguirre recibirá a Los Carabajal, al Dúo Orellana Lucca y Jorge Rojas quienes actuaron juntos en marzo pasado, en el Club Ciclista Olímpico de La Banda en oportunidad de un espectáculo organizado por Manuel Orellana y Rodolfo Lucca.

El vínculo entre los mencionados artistas no se limita únicamente a este encuentro, sino que viene de años. Rojas y Los Carabajal trabajaron juntos. Asimismo, Jorge Rojas con Orellana Lucca grabaron juntos en sus respectivos discos.

Si bien aún no se precisó cuál o cuáles serán, el lunes 25 también se presentarán academias de bailes, de distintos géneros, de Santiago del Estero.

Según se informó, la grilla no está cerrada del todo. Esto abre la puerta a la contratación de otras connotadas figuras del cancionero folclórico santiagueño.

En cuanto al escenario, destacaron que habrá platos giratorios para agilizar la presentación de los artistas.





Néstor Garnica sexteto

En tanto, Néstor Garnica, tal como le dijo en una entrevista con EL LIBERAL, se siente feliz de regresar a este escenario.

"Es una felicidad tremenda volver. Estoy feliz porque, primero y principal, es la fiesta de Santiago y es una fiesta en la que uno siempre quiere estar. Gracias a Dios, no dejamos de trabajar y de renovar nuestro repertorio. Eso hace que la gente y los organizadores de los festivales, no solo de Santiago sino del país, nos convoquen".

Néstor, al referirse al repertorio que presentará, destacó: "Va a estar un poco mezclado porque la gente que te va a ver te pide canciones que no pueden faltar cuando toca Néstor Garnica. Me presentaré en formación de sexteto. Voy con tres violines, guitarras, bombos y contrabajo que es así como nos estuvimos presentando en los festivales del país. Además de mi hija Malena Garnica y Carlos Duarte, me acompañan Rodolfo Goeta (segundo violín), Hugo Maceu (contrabajo) y Alfredo Lugones (guitarra y segunda voz)".