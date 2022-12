DOLOROSA CONFESIÓN DE DEMI: ''SIENTO QUE NO PUEDO SEGUIR MÁS''

22/12/2022 - 22:10 Pura Vida

Por Mónica Andrada

"He andado tanto, he dejado tantos instantes, momentos preciados para salir adelante y hacerle frente a todo. A cualquier costo. Estos últimos años pasé muchas cosas, en lo emocional, laboral, sentimental". Con esas palabras, el folclorista bandeño, Demi Carabajal inició una suerte de desahogo en su cuenta de Facebook que llamó la atención e invitó a sus seguidores no solo a seguir leyéndolo sino a dejarle mensajes cargados de esperanza y ánimo, porque lo que siguió fue una dura confesión: "Hoy, la verdad que siento que no puedo seguir más, lo intenté, lo intento todo el tiempo...".

"Hice una gira con la mano quebrada en dos partes (literal), hice tres shows al borde del llanto del tremendo dolor, y después de eso manejé hasta Buenos Aires. Solo, directo a la clínica Dupuytren donde me dijeron que tenía dos fracturas. Así y todo canté, hay testigos de esto. Hice miles de kilómetros para llegar a cantar, sin importar lo que quedaba detrás de mí, pensando que era por ello, que era capaz de cualquier cosa para darle una vida, dejando la mía", escribió.

Y sumó: "Hoy, la verdad que siento que no puedo seguir más, lo intenté, lo intento todo el tiempo".

Si bien en un principio se refirió a su situación particular, después dio paso a la reflexión sobre lo que está viviendo el folclore. Al respecto, dijo: "Hoy siento, veo y aseguro que estamos en extinción, nuestra música está en extinción. No sé cuánto tiempo queda, deseo que los que vienen detrás, con nuevas propuestas, puedan lograrlo. Llevo más de 30 años en esto y sigo remando".

En ese contexto, hizo referencia a la industria de la música y a sus efectos en los artistas tradicionales. "Hoy la industria nos está aplastando (ojo, es su trabajo buscar el producto). Hoy ni siquiera nuestro apellido, tantas veces aplaudido, amado, criticado y odiado está en las programaciones, tal vez es nuestra culpa por no defender nuestra historia, haciendo nuevas historias, que a la gente dejó de interesar. Hoy el público es menor de 30 años y nuestros artistas (porque son artistas) no tienen ese valor. Fíjense: Festival de la Chacarera es con artistas locales, convocantes, y van, como mucho, dos mil personas", se explayó, y agregó: "El Festival de La Salamanca es un monstruo taquillero, con una cartelera extraordinaria e imbatible y el público, cada vez más chicos que van a escuchar sus bandas favoritas", en referencia a que las grillas de los festivales suman a bandas de otros géneros, distinto del folclore, para asegurarse la venta de entradas.

"Hoy creo que estoy casi rendido. A veces, cuando publico una tocada y veo 3.000 me gustan y 400 comentarios, digo: 'Si va el 5% de ellos, sería feliz. Ponele que haga una mega peña, con las bandas más grosas de aquí, nada te asegura que vas a meter la gente. Solo deseo con esto que digo, que no nos volvamos un recuerdo, que siempre estemos vigentes y que la gente ame nuestra música, nuestros artistas y los apoyen", remarcó, entre otras cosas.

Las reflexiones de Demi no pasaron inadvertidas. En su misma publicación, varias artistas dejaron sus comentarios, como Marcelo Mitre, quien le escribió: "Son tiempos nomás!!! Trullenque me dijo un día....ya verás que recordarás este mal momento graciosamente.....ya pasará...!", mientras que Daniel Patanchón señaló: "En los festivales y peñas grandes donde se supone que son lugares que pueden pagar a los artistas, hay dos formas de acceder: o sos muy conocido y le llenas la peña, o sos amigo de quien o quienes organizan. Nada tiene que ver los años que hace que uno se dedica a esto. Nada tienen que ver los discos o como suenan... Si no me llaman es porque no me quieren! Cuando entendí esto, no llamé más a nadie, porque el destrato y las situaciones de angustia que viví, no las quiero sentir más".

Por su parte, Manuel Orellana, del Dúo Orellana Lucca, compartió su pensar, con EL LIBERAL. "Nuestro folclore siempre tuvo altibajos hay tiempos donde parece que desapareciera nuestra música porque es tapada por modas, pero tengo la seguridad de que siempre vuelve a resurgir y la gente vuelve a elegir lo nuestro lo que nos pertenece a todos. Creo que nunca hay que bajar los brazos. Son tiempos difíciles, hay que seguir entregando nuestras creaciones y el tiempo dará sus frutos. Le deseo todo mi cariño a mi amigo Demi y sabe que no está solo en esta. Mucha fuerza, hermano", escribió a través de un mensaje de whatsapp.

Consultado por EL LIBERAL sobre su "desahogo", Demi contó que había estado hablando del tema con su terapeuta y que sintió necesidad de ponerlo en palabras, quizás por la sensibilidad con la que nos conecta el final de un año. Y volvió a mostrar su preocupación de que el folclore se extinga. "Yo venía sintiéndome con un estado anímico vulnerable. Pero es lo que vengo viendo hace tiempo, como que cada vez se están escuchando menos chacareras", dijo. Espera poder vivir nuevos tiempos.