Santiagueños no quieren quedar fuera de GH2023

03/04/2023 - 22:11 Pura Vida

Hace un par de días el actor Gastón Soffritti, quien está a punto de lanzar su nuevo canal de streaming Loft, aseguró que el publico se engancha con Gran Hermano gracias a las redes sociales, porque si los "cortes" (clips) del reality no invadieran, por ejemplo TikTok, no habría después tantas personas frente al televisor para ampliar lo que ya vieron.

Y algo de razón le está dando la nueva convocatoria de aspirantes que abrió la producción del programa más visto de la TV, y que no solo recibe los formularios y los videos de presentación en la cuenta de Telefé o GH, sino que los "castings" se divulgan a través de las redes sociales, con la intención de que los seguidores alienten sus ingresos a la casa más famosa del país.

En ese contexto, se viralizò el santiagueño Franco Presti. Desde su cuenta de TikTok, francopresti99 contó que le gustaría ver a un santiagueño en GH, y se postuló. "No puede no haber un santiagueño en la casa", dijo y continuó: "Yo he terminado medicina en diciembre del año pasado, y no sabía qué carajo hacer. La verdad que las cosas en el país no son las mejores. Yo he tomado la decisión de venir a lavar platos, a ser mozo en EE.UU., muchos me han criticado por eso... Pero la verdad, es que fue la mejor decisión que podía tomar en ese momento", contó.

Y adelantó: "Dentro de poco me vuelvo a la Argentina. Dentro de poco voy a estar ahí y la verdad es que como tiktoker no gano un peso", confesó, y siguió: "He intentado ser modelo. Claramente me he cagado de hambre, onlyfans no es lo mío, así que... la carrera (de Medicina) me ha consumido mucho, la verdad que me ha arruinado la cabeza, por así decirlo. Me ha costado un montón por la parte psicológica, pero se pasó. Sepan todos que se puede. Mis redes sociales se trataba mucho de eso, de medicina, mucho tema viajes".

En su venta como potencial "hermanito", reveló su personalidad y lo que está dispuesto a aportarle al reality más exitoso de Telefé. "Y con respecto a como soy, les puedo decir que soy de Tauro, por eso dicen que tengo una personalidad medio 'chocante', pero la verdad es que soy de darme bien con la gente, sé que puedo aportar mucho, sé que no me dejaría pasar nunca por encima, por nadie, y pierdo la dignidad con tal de ganar un juego. Si hay algo que siempre lo agradezco es que las cosas que se me ponían en la cabeza las terminaba haciendo, y no va a ser la excepción. Me voy a comprar a quien me tenga que comprar, voy a jugar con quien tenga que jugar. Risas no le van a faltar conmigo. Eso, gente. Nos vemos".

Otro casting que llamó la atención es el de la porteña Johanna Gambardella (36), la mamá de Gini y Lupe (4 y 2), que protagoniza un reel en su cuenta de Instagram Mamitasking buscando el millón de reproducciones para postularse a Gran Hermano 2023 y obtener el aval de su marido.

"Entrar a GH sería lo más parecido que puedo tener a un all inclusive en este momento de mi vida. Me vendría bien estar incomunicada", aseguró Johi, como le dicen, en el video que grabó dentro de su auto "para que nadie la interrumpa".