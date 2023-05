Nuevas ficciones renuevan la grilla en la pantalla chica

01/05/2023 - 20:38 Pura Vida

Títulos argentinos de diferentes estilos como la ficción histórica "Cóndor Uno Cero Cinco", la comedia "Gamer" y la comedia dramática "Planners", además del debut de Arnold Schwarzenegger en el formato de las series con "Fubar", son algunas de las novedades que mayo.

"Cóndor Uno Cero Cinco", llegará el 4 de mayo, a las 22.30, por la TV Pública y Contar, basada en los hechos conocidos como "Operativo Cóndor", de 1966, cuando un grupo de jóvenes idealistas desvió un avión comercial hacia las Islas Malvinas y plantó la bandera nacional por primera vez en 133 años.

Ese mismo día, pero por Flow, se verá "Gamer", la historia protagonizada por Nicolás García Hume, gira en torno a Oscar, quien recién separado y en medio de una crisis personal, se reconecta con sus épocas de gloria de los 2000, cuando era una leyenda de los videojuegos en el auge de los cibers. Sigue siendo tan bueno como antes, pero ahora el ambiente cambió mucho.

"Gamer" relata el choque generacional que se da cuando Oscar intenta recuperar sus años dorados al integrar el equipo de gaming de los Warriors, formado por quienes podrían ser sus hijos.

Mientras que el 5 de mayo, Star+ pondrá al aire "Planners", la serie encabezada por Celeste Cid. Dirigida por Daniel Barone y con un elenco encabezado que también integran Leticia Siciliani, Gonzalo Valenzuela y Guillermo Pfening, esta comedia dramática de nueve episodios de 45 minutos sigue la historia de Malena Carregal, una mujer que, tras su reciente divorcio, deja su trabajo en la reconocida agencia de organización de eventos corporativos de su ex para emprender el proyecto que siempre soñó: su propia agencia de organización de eventos sociales.

Con la producción ejecutiva y asesoramiento de la reconocida "event planner" Bárbara Diez", la serie combina elementos de comedia, drama y romance.

Otros estrenos

El 15 de mayo, a las 23, la señal AMC pondrá en pantalla la octava y última temporada de "Fear the Walking Dead", el primer spin-off de la popularísima saga zombie de "The Walking Dead", con una trama que inicia siete años después del final de temporada 7, cuando los planes de Morgan (Lennie James) y Madison (Kim Dickens) no salieron según lo planeado.

Ahora, la dupla y el resto de las personas que trajeron a la isla viven bajo el gobierno cínico de Padre. Aunque en este universo nunca hay liderazgos totalitarios que duren para siempre... La última entrega de "Fear the Walking Dead" contará con 12 capítulos que se dividirán en dos entregas durante el año.

Y el 25 de mayo, Netflix estrenará "Fubar", que marca el debut de Arnold Schwarzenegger, en el streaming. Esta comedia de acción es sobre un agente de la CIA llamado Luke Brunner, que está al borde de la jubilación pero se ve obligado a volver al ruedo para un último trabajo.

Allí descubre que su hija Emma (Mónica Bárbaro), sin que él lo supiera, también está en la CIA y ahora deben encarar juntos la misión, con una dinámica padre-hija que entorpecerá todo.