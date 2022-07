Santiagueños por el mundo saludan a la ciudad por su nuevo cumpleaños

25/07/2022 - 17:50 Santiago

FEDERICO VILLEGAS Embajador ante los Organismos Internacionales en Ginebra y Presidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU “Sigamos siendo santiagueños muy orgullosos, donde quiera que vivamos”.

Desde Ginebra, Suiza, deseo un muy feliz cumpleaños a mi querida ciudad, y “Madre de Ciudades” de la República Argentina. Como muchos santiagueños y santiagueñas, en mi caso, mi proyecto de vida y de carrera me llevó a dejar mi provincia cuando tenía 18 años. Hoy, a mis 56 años, no pasa un día sin que piense en mi Santiago. Especialmente porque como presidente del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas pude poner en mi oficina la colorida manta santiagueña que me obsequió el gobernador Gerardo Zamora en mi última visita a Santiago. Mis orígenes, mi familia, mis amigos y la excelente educación en la querida Escuela Normal Manuel Belgrano me marcaron y formaron como persona y han sido fundamentales para mi desarrollo profesional. Un gran abrazo y sigamos siendo santiagueños muy orgullosos, donde quiera que vivamos.





EDUARDO ZUAÍN Embajador de la Argentina en Rusia “Tuve el privilegio de nacer en la cuna de la Patria”

La vida y mi vocación me llevaron a representar a nuestro país en un lugar lejano, pero nunca olvido que soy un fruto del esfuerzo de mis padres, de una educación pública de excelencia y de una provincia y ciudades como Santiago y La Banda que me inculcaron su identidad histórica y cultural. Tuve el privilegio de nacer en la cuna de la Patria y es por eso también que siempre vuelvo. Santiago no tiene riendas pero sujeta, como nos recuerda Fernando Peralta Luna en su libro “La vuelta del santiagueño”. ¡Feliz aniversario, “Madre de Ciudades”!





FRANCISCO BASBÚS Actor radicado en México “Santiago va conmigo a todas partes”

Extraño mucho a Santiago. Ya hace ocho años que no puedo volver por cuestiones laborales. Cuando llego a Buenos Aires y planeo el viaje a Santiago siempre estoy con mucho trabajo, con pasaje de regreso a México o a Lima donde me ha tocado trabajar más, pero siempre tengo los mejores recuerdos de Santiago. Santiago va conmigo a todas partes. Tuve la suerte de que uno de mis personajes más famosos es Francisco, de “Rebelde Way”, y sigue siendo apodado “El Santiagueño”. Entonces, hay algo que me recuerda todo el tiempo y hace que la gente recuerde también que soy santiagueño. Eso se lleva con uno. Es algo que está en la cultura y que uno lo tiene como idiosincrasia, en el folclore, en lo que escucha, en cómo se comporta, en la amabilidad que uno tiene para con los demás. Yo me junto mucho con argentinos y también, en donde voy, en cualquier parte del mundo, eso hace que la diferencia de ser santiagueño se note. Siempre recuerdo a Santiago con mucho amor.





DIEGO CARABAJAL Músico radicado en Heidenheim, Alemania “No dejo de sentirme orgulloso de donde vengo”

En cada cumpleaños de Santiago, el sentimiento por mi tierra se intensifica en mí como también el extrañar a mi familia, los amigos. Aunque siempre están presentes en todo momento de mi vida, en este día se potencia el recuerdo de todos. Hace doce años que estoy lejos de mi tierra, pero yo siempre he dicho que uno aprende a vivir con ese pequeño dolor que genera la nostalgia, el extrañar a los seres queridos y los lugares en los que uno fue feliz. Los primeros años, en Heidenheim, han sido muy difíciles. De tener una vida recontra activa en Santiago a pasar, en los primeros años, de cien a cero en Heidenheim, fue prácticamente empezar de nuevo y con un idioma difícil para aprender y una cultura totalmente diferente a la nuestra. He pasado noches en lágrimas extrañando a mi familia, a mis amigos, a mi barrio. Han sido momentos muy duros, pero con el tiempo uno aprende a convivir con esa pequeña tristeza, podríamos decir, y hoy en día a esa tristeza la canalizo escuchando folclore, escuchando cosas que me transportan a Santiago como lo es la música. Gracias a Dios que tenemos acceso al celular podemos hablar con amigos, estar constantemente en comunicación. Yo, de alguna forma, como para acompañar este tipo de aniversario, estoy constantemente viendo EL LIBERAL y todos los acontecimientos que se dan en el marco de la celebración por el 469º aniversario de la fundación de Santiago. Suelo sentarme, por la noche, con un vinito en la mesa, ver a través de EL LIBERAL lo que pasa en la Feria Artesanal. Parece una cosa tan simple, pero para uno el estar lejos y conectarse con este tipo de cosas me transporta a mi ciudad y a mi barrio. No dejo de sentirme orgulloso de donde soy, de donde vengo. Mantener esa esencia a través de los años es importante porque forma parte de uno. Cuando en algún momento de la vida las personas estén fuera del país y sientan algún tipo de tristeza, siempre hay que refugiarse en esos momentos lindos que uno pasa.









JOSÉ CHEEÍN Empresario santiagueño radicado en Bolonia, Italia “Casas más, casas menos”

Santiago festeja su cumple, y son ya 37 años que no los festejo en mi provincia. Nieto de emigrantes libaneses y emigrante yo también desde 1985 en Italia. Ellos por elección, yo por casualidad. Muchas veces me preguntan aquí si después de tantos años me siento todavía argentino. Pregunta medio estúpida, yo contesto que me siento santiagueño y argentino hasta la muerte. Muchos otros desde Santiago me preguntan cómo se hace para emigrar, sobre todo en estos últimos tiempos. Lo que siempre pregunto es: “¿Vale la pena?”. Una cosa es irse de Santiago como turista y otra es irse a vivir lejos de Santiago. Se pierden muchas cosas, sobre todo se pierden muchas relaciones, aunque ahora con la tecnología es más fácil quedar en contacto con quien quiera quedar en contacto. Mi padre y mi madre ya no están en este mundo y no pude saludarlos. De familia me quedan unos primos que quiero mucho y de amigos muchos se perdieron en el camino, me quedan algunos en lo profundo del alma, nos conectamos todos los días en el grupo “Nautic” de Whatsapp. Me quedé como “congelado” en los años 80 de Santiago y de Argentina. Me quedé cuando estaba como presidente de los argentinos el doctor Raúl Alfonsín, a quien le di la mano durante la campaña electoral de 1983. Me acuerdo del Colegio Nacional o del primer trabajo en el Banade de la calle Avellaneda. Me quedé realmente con los recuerdos de los años 80. Quién iba a pensar que ahora Santiago se conoce en todo el mundo con el MotoGp o tenemos un estadio de fútbol internacional. Se me quedó pegada la siesta que respeto todas las veces que puedo, las empanadas que trato de hacer o el budín de pan con dulce de leche. Escucho el folclore de Los Hermanos Ábalos y cada vez que alguien me pregunta cómo es Italia yo contesto como ellos “casas más… casas menos”. A veces pienso que no voy a volver más a Santiago, a veces pienso que “ya es tarde para todo”. ¡Feliz cumple, Santiago!









JAVIER MONDSCHEIN (Javo Rocha) Actor y director teatral radicado en Israel “Santiago era hacer tantas cosas inolvidables”

Santiago era caminar también por las peatonales Tucumán y Absalón Rojas. Santiago, en mi época de secundaria, era ir una vez por semana a la confitería Fini, lugar en el que nos juntábamos para charlar y en el que siempre estaban los tarjeteros de los boliches. Santiago era salir Joven del Año en el VaxVos, el suplemento que tuvo EL LIBERAL. Santiago era para mí ir al Parque Aguirre, especialmente al frente del monumento a Francisco de Aguirre, para comprar chipacos, tortillas, rosquetes y moroncitos. Santiago era también comprar los juguitos Picapiedra, que me gustaban mucho. Santiago era ir a la panadería Carbonell, que tiene unas facturas riquísimas y muy distintas a las facturas que hay en todas partes. Santiago era también ir a todos los circos y los parques de diversiones que venían a la Festi Feria, al frente del Hospital Independencia. Santiago eran los monoblock de la calle Bolivia porque ahí estaba la casa de mi abuela Fany. Santiago era pasar un fin de semana en Las Termas y almorzar en un tenedor libre vegetariano donde se comía de todo. Santiago eran las nueces confitadas de Apolo y los alfajores Hondeños. Santiago era el eslogan “Hola, ¿qué tal? ¡Shescal!” Santiago es Hacha y Quebracho y Clemencia, las obras de mi tío Raúl Dargoltz. Santiago iba a acompañar a mi papá (Víctor Mario Mondschein), cada quince días, cuando hacía los turnos en la Farmacia Astral. Santiago es ver que mi papá ha sido dos veces candidato a gobernador, a diputado, que haya sido concejal. Santiago fue hacer actividades en la Sociedad Israelita, de calle La Plata. l

SULMAN IBÁÑEZ Presidenta de la Unión de Entidades Argentinas, radicada en EE.UU. “Amo mi provincia con todo mi ser y no veo la hora de regresar”

En julio, para el santiagueño, como es mi caso, aflora mucho más la nostalgia, las ganas de estar con nuestra gente y de compartir con la familia y con los amigos en la Feria Artesanal, el patio del “Indio” Froilán, en Upianita, en la Marcha de los Bombos y en todas las actividades que se realizan por el cumpleaños de Santiago. La verdad que no es fácil, para mí particularmente, sobrellevar esa nostalgia. Lo extraño muchísimo. Voy dos o tres veces por año porque, la verdad, no puedo estar que pasen muchos meses sin ir a Santiago porque necesito conectarme con la tierra, con el campo. En julio, el santiagueño vuelve a su tierra para festejar el cumpleaños de la “Madre de Ciudades”, que es tan importante para nosotros. De todas las provincias, el santiagueño es el que más extraña a su provincia, a su tierra, a su gente. Y siempre que puede, el santiagueño vuelve al pago ya sea para el cumpleaños de Santiago, para Mailín o para las fiestas de fin de año. Siempre hay una excusa linda para volver a ver a nuestra familia, a sus seres amados, al amor que uno tiene. Hoy en día, con las tantas redes sociales, yo trato de ver lo más que puedo, tanto las transmisiones en vivo o lo que graba la gente para sentirme más cerca. La verdad, no es fácil vivir lejos del pago. Yo vivo en Nueva York, donde hay de todo y no me falta nada, nada material, pero me falta mi gente, me faltan esas calles de tierra, me faltan esos algarrobos, me falta la tortilla de Santiago, me falta la familia, me falta el amor. O sea, no es lo material lo que uno quiere tener sino que es algo mucho más profundo. Me tira muchísimo mi Santiago del Estero. Amo mi provincia con todo mi ser y no veo la hora de regresar. Este año no pude estar en el 469° aniversario de la fundación de Santiago. Iré un poquito más tarde. Desde acá les deseo todo lo mejor y me pone muy contenta que haya mucha gente y que haya muchos turistas y que los santiagueños que pueden que vuelvan para festejar y para cargar las pilas. Cuando voy a Santiago cargo mis pilas para poder seguir adelante. Añorando siempre todo, todo. Espero que pasen unos días maravillosos la gente de ahí y la gente que va de visita. Quiero felicitar a Santiago por sus 469 años. Acá estoy yo, en Nueva York, añorándote, añorando mi tierra querida, añorando esas calles polvorientas, esas sombras de algarrobo, a mis padres, mis hermanos, mi familia de Fernández, a mi amor que también está ahí. Siempre estoy pensando en volver. l





ALEJANDRO GARAY Periodista radicado en Naples, Florida, Estados Unidos “Nada define más el carácter que las raíces”

Aunque hace 22 años que vivo fuera de Argentina, y a pesar de que adquirí la ciudadanía estadounidense, nada me quita lo argentino y, mucho menos, lo santiagueño. No importa que tan bien te vaya o que tan adaptado estés a tu nuevo país, volver al lugar donde uno creció y a donde aún viven los mayores afectos, es una necesidad muy grande. Cada año y medio o dos años vuelvo a visitar a la familia y amigos porque la mente, el cuerpo y el alma demandan alimentarse de esa energía única que solo el pago ofrece (incluyendo asados y empanadas LOL). Estoy muy conectado a Santiago y estoy al tanto de su realidad. Eso me preocupa y duele porque en el contexto país está afectado por la crisis económica, social y moral horrible. Y a nivel provincia no parece haber iniciativas que permitan escapar de todo eso. Ojalá que eso se revierta porque la comunidad santiagueña merece un trato mejor. No con políticas demagógicas sino con proyectos reales de desarrollo. Confío y anhelo que eso llegará. l





IGNACIO “NACHO” TAHHAN Actor radicado en México “Santiago tiene una mística muy preciosa”

La provincia siempre está operando como punto cardinal con respeto a cosas de la vida, de las amistades, Santiago tiene una mística muy preciosa en relación no solamente al arte, a la música y demás, sino como una cosa muy propia del ser santiagueño, que es el encuentro. El santiagueño es muy del encuentro. Es una característica que siempre tenemos muy presente. Es como que a nosotros nos hace falta el encuentro porque es ahí donde se traman un montón de cosas que nos hacen un poco lo que somos. Entonces, estar a la distancia pone en perspectiva un montón de esas cosas que son tan importantes para nosotros. Nosotros, con Gonza (su hermano, músico también radicado en México) nos juntamos mucho, vivimos muy cerca, tratamos de mantenernos muy cerca porque así nos vamos haciendo. Mi relación con la provincia, a pesar de la distancia y de los avatares de la vida y de las imposibilidades de poder estar más cerca porque el tiempo, porque el trabajo, porque un montón de peros, siempre tenemos presente que ese es nuestro gran legado. El gran legado de nuestra provincia es el encuentro. Creo que viene por ahí este año, sobre todo porque hace casi cuatro años que no voy a Santiago. l