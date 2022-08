Egresan los primeros cinco médicos formados en Santiago del Estero

05/08/2022 - 08:51 Santiago

Con los exámenes finales de los primeros cinco estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (Unse), la provincia viviría una jornada histórica, tras haber iniciado esta enorme iniciativa académica en 2014. Los cinco estudiantes que llegaron a esta instancia destacaron la importancia de haberse formado en su propia provincia aprendiendo sobre las patologías endémicas, sin sufrir desarraigo y expresaron su compromiso de devolver lo que la educación gratuita les dio aquí mismo.

Se trata de Daniel Esteban Sequeira, Nahuel Nicolás Ávila, Cinthia Karina Toledo, Tamara Daniela Bruno y Gómez, Damián Alejandro.

Este examen final para la graduación de los primeros médicos y médicas totalmente formadas en la provincia comenzó el 3 de agosto y concluiría hoy.

El examen final consta de dos instancias, una escrita y, posteriormente, la Evaluación Clínica Objetiva y Estructurada (ECOE), a los estudiantes de la Primera Cohorte que cursaron y aprobaron toda la trayectoria académica durante los 6 años de cursado.

Es importante recordar que los estudiantes que llegaron a esta etapa final de la carrera, realizaron durante un año prácticas profesionalizantes de las asignaturas Medicina, Pediatría, Cirugía, Tocoginecología y una pasantía rural; lo que los llevó a insertarse en el sistema sanitario de la provincia a lo largo del territorio provincial.

Testimonios

Acerca de este logro trascendental para Santiago del Estero, Nahuel Ávila, uno de los estudiantes a punto de ser profesional médico, destacó “la educación pública, por el hecho de que no tuve que pagar para estudiar. Eso fue muy importante, tener la Facultad aquí en Santiago del Estero me permitió poder estudiar y no irme a otra provincia a hacerlo, con todo el gasto que ello implica, porque el caso de no haber tenido esta posibilidad yo hubiera estudiado otra carrera, porque no cuento con los recursos para poder ir a estudiar a otra provincia”.

A nivel más personal, la contención familiar también ocupó un lugar fundamental en su proceso de formación: “Me había propuesto en lo personal una vez que estuviera cerca de recibirme o ya lo hubiera hecho, darle gracias a Dios y Cristo Jesús, mi fe en ellos fue muy importante para poder llegar hasta aquí, en la primera camada. También agradecer a mi familia y amigos por su apoyo incondicional y porque fueron muy importantes en el sentido del acompañamiento”.

Acerca de su futuro inmediato, relató: “Es muy importante poder hacer la residencia en Santiago del Estero. Una vez recibido me gustaría ingresar en Cirugía General, en el Hospital Regional. Y seguir formándome aquí, haciendo la especialización. Quiero formarme aquí en Santiago devolviendo lo que invirtieron desde la provincia en mi formación”.

Rotación rural

Acerca de su cursado en Santiago del Estero, Tamara Bruno destacó: “Siempre supe que quería estudiar Medicina. En mis planes estaba irme a otra provincia. Pero justo terminé, y cuando me enteré que se iba a abrir la Facultad en el año 2016, para mí, mi familia y amigos fue una muy buena noticia, porque no quería irme, principalmente por mi hermana que era muy chica y empecé a valorar en estos últimos años, después de haber pasado tanto tiempo

en la carrera, tal vez lo difícil que hubiera sido estar tan lejos de mis afectos y eso siempre lo tuve en cuenta, pero ahora lo valoro mucho más”.

Bruno valoró también su experiencia en el interior provincial: “Realizamos en el interior de Santiago nuestras prácticas de rotación rural. Particularmente para mí fue una experiencia hermosa, sé que para mis compañeros también. Planeo volver a hacer guardias. Yo roté por Nueva Esperanza (departamento Pellegrini), donde me fue muy bien. Se ve la necesidad de médicos en el interior de nuestra provincia, así que por eso planeo tomar guardias hasta que comience mi residencia aquí en la Capital”.

En el final expresó: “Quiero destacar la calidad de personas con las que me encontré en la Facultad, tanto las personas de gestión como los docentes, tuve profesores excelentes en lo profesional y lo personal, a quienes agradezco profundamente su capacidad y entrega”.

Sin desarraigo

Damián Gómez ponderó la formación local: “Es muy importante poder estudiar en la misma provincia de donde es uno. Además, por el tema de lo económico, no alejarse de los afectos que uno tiene. Es muy importante poder estudiar no tan solo por el contenido, el prestigio de la Facultad sino también por estos factores son muy importante”.

“Estoy muy feliz. Es muy gratificante poder desarrollarse en donde uno vive. Es muy importante también esta posibilidad. El hecho de estar acá te permite estudiar patologías que son propias de la provincia. Es un factor muy importante poder conocer el contexto de la provincia. Esto me ayuda mucho en lo que va a ser mi ejercicio profesional”.

En cuanto al lugar en el que realizará su residencia, Damián enfatizó: “Mi idea es hacer la residencia de Traumatología en el Hospital Regional. Es el paso siguiente a recibirme”.

Por último, Cintia Toledo destacó: “Se pueden cursar en Santiago carreras en ciencias médicas y en otras ciencias también. Y el haberme recibido en mi ciudad es algo muy lindo porque he transitado gran parte de mi carrera con mi familia, que han sido mi soporte. Entonces, eso ha sido muy lindo”.

En cuanto al lugar en el que realizará su residencia, Cintia destacó: “Creo que la que yo quiero no está en Santiago, que es Neurología, pero la idea es ir a otra provincia, especializarme y volver a Santiago”.

Uno por uno

Sequeira, Daniel E.

Localidad de Nacimiento: Loreto

Edad: 24

Especialidad: Diagnóstico por imágenes

Ávila, Nahuel Nicolás

Localidad de Nacimiento: Frías

Edad: 24

Especialidad: Cirugía General

Toledo, Cinthia Karina

Localidad de Nacimiento: La Banda

Edad: 25

Especialidad: Neurología Clínica

Bruno, Tamara D.

Localidad de Nacimiento: La Banda

Edad: 24

Especialidad: Cirugía General

Gómez, Damián A.

Localidad de Nacimiento: Frías

Edad: 34

Especialidad: Traumatología

La especialidad es la que cada quien planea realizar tras recibirse.

Hospital Universitario de Clínicas de Santiago del Estero

El gobernador Dr. Gerardo Zamora anunció el 12 de junio de 2021 el proyecto para construir el “Hospital Universitario de Clínicas de Santiago del Estero”, en la zona ubicada frente al Nodo Tecnológico.

Ello constituye un paso fundamental para la salud en la provincia, que nace con la creación de la carrera de Medicina, la cual tendrá sus primeros cinco egresados y otras concreciones como el Laboratorio de la Carrera, el edificio de la Facultad y del centro de simulación.

“El moderno hospital de última generación, que acabamos de anunciar hoy, a través de la firma de un convenio, se realizará con fondos propios de la Provincia y estará concretado en 30 meses aproximadamente, y consolidará a la carrera de medicina de nuestra provincia dentro del contexto nacional, con la finalidad de un gran salto cualitativo y cuantitativo en materia de salud para los próximos años”, señaló en aquel momento.

Para ello, en el Fórum de Santiago del Estero, se firmó un convenio entre el Ministerio de Salud de la Nación, el Gobierno de la provincia y la Universidad Nacional de Santiago del Estero, que establece la vinculación, cooperación y asesoramiento para la construcción de un Hospital Universitario de Clínicas de Santiago del Estero.