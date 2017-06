Diego denunció que Claudia quiso quedarse con una casa

Fotos Claudia

A través de un audio, un Diego Maradona irónico con respecto de la causa de los departamentos de Miami con Claudia Villafañe, le pega a su exesposa.

“Me pregunté siempre y hablé con Morla y con todos. ¿Cómo hiciste para comprar seis departamentos en Miami cuando por ahí yo pensaba que teníamos uno porque el que teníamos chiquito después lo cambiamos por uno más grande para las nenas? Pero seis. La verdad, sos una genia en matemática o no creo que el que esté al lado tuyo te haya podido dar la plata para pagar los departamento porque no tiene un recibo de trabajo”.

La respuesta de Claudia

En tanto, Villafañe salió a responderle: en forma categórica.

“Hablan de departamentos que compré que aún no están pagos. Esos departamentos se sacan con una hipoteca a 30 años. A él le salta la térmica cuando se entera lo de Taiana (actual pareja de Claudia)”, resaltó.

“A mí nunca me mostraron ninguna auditoría. La plata que me prestó para comprar mi casa está liquidada en la división de bienes. No le debo nada. Jamás hablé de mal de él. Le dicen cosas que no son”, enfatizó.

La feroz pelea entre Diego Maradona y Claudia Villafañe acaba de incorporar un nuevo round, a raíz del audio que hizo llegar el astro del fútbol desde Dubai a través de su abogado, Matías Morla, en el que denuncia que su ex esposa pretende vender un departamento que compró con dinero que le pertenece a él.

La vivienda está en la avenida Lincoln en Villa Devoto, y tiene un valor que trepa al medio millón de dólares. Lo extraño, y que sorprendió sobremanera a el “Diez” es que está a nombre de Claudia y del hijo de Lalo -hermano de Diego-, Jorge Raúl Maradona. La unidad tiene una superficie nada despreciable: 370 metros cuadrados y todos los detalles están publicados en los principales portales que se dedican al rubro inmobiliario.

Diego sostiene que desconocía la existencia de la casa y aseguró que sumará este reclamo a la causa por las siete propiedades de Miami que lo tiene enfrentado con Claudia, porque cree que pretendieron despojarlo de lo que le corresponde. Ahora, se deslizó que Maradona había pagado por los servicios de un detective que siguiera a su ex durante un viaje a Miami realizado en octubre del año pasado. Villafañe habría mantenido una reunión con una agente inmobiliaria para intentar vender una propiedad que compró cuando estaba casada con Diego, y eso enfureció al “Diez”, que promete seguir dando batalla ante la Justicia de EE.UU.l