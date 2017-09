"La Niña Loly" sobre su relación con Jorge Rial: "Con respecto a esa persona yo no quiero hablar, no tengo nada que hablar"

17/09/2017 -

Mariana "La Niña" Antoniale dio "el paso al costado" al alejarse del mundo de la farándula para enfocarse en su familia, su prioridad en esta nueva etapa de su vida. La modelo, que anoche participó de la elección de la Reina Provincial de los Estudiantes, que se realizó en Las Termas, habló con EL LIBERAL sobre este momento y acerca de la relación sentimental que tuvo con el periodista Jorge Rial. Mariana, durante su estadía en Las Termas, se alojó en el Hotel Amerian Carlos V.

-¿Cuál es tu prioridad hoy?

-Estar con mi familia es lo que me llena el alma y es lo que más disfruto. Antes era conseguir este trabajo y lo hacía, conseguir tal campaña y la tenía. Hoy estoy en la etapa del disfrute más de lo emocional. Yo di el paso al costado un poco y, gracias a Dios, me siguen llamando desde todos los medios o para participar en el teatro. Hoy, todo lo tomo con mucha calma y analizo muy bien lo que quiero. Antes, era como ‘bueno, vamos para adelante’ y recibía duros golpes. Hoy quiero cuidarme de todo eso. También he pasado momentos maravillosos en el ambiente, pero ya conozco dónde estoy. Entonces, es por eso que me tomo mi tiempo para hacer lo que yo tenga ganas de hacer.

-Después de ese andar vertiginoso que tuviste por tu relación con Rial, te tomaste tu tiempo, te fuiste a Miami. ¿Todo eso sirvió para hacerte estos replanteos?

-Con respecto a esa persona yo no quiero hablar, no tengo nada que hablar. Son etapas que yo he decidido vivir y también dejar. Entonces, todo tiene su ciclo y yo estoy bien, voy a estar bien acá (en la Argentina), en Miami o en dónde sea porque yo estoy feliz. Ahora estoy en Córdoba, disfrutando de mi familia y es lo mejor que me puede pasar. Me siento una mujer bendecida y le agradezco a Dios y a mi Virgen de tener la posibilidad de hacer lo que quiero, cuando quiero. Tengo una vida maravillosa que la disfruto día a día.