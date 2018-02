"Los que hablaron de Boca están equivocados", dijo Guillermo

Hoy 13:34 -

Guillermo Barros Schelotto dio una conferencia de prensa en la que, antes que nada, habló sobre la polémica actual en el mundo del fútbol y que involucra al equipo al cual dirige. “No tengo nada que decir. Los que hablan de Boca están equivocados. Demostrmos en lo deportivo y en lo futbolístico una diferencia. Esa es la diferencia. No estoy para nada de acuerdo con lo extrafutbolístico que se armó. Estoy muy tranquilo con lo que hace Boca y la dirigencia", dijo. Se refirió así a la polémica por los arbitrajes y a su reunión con Mauricio Macri el pasado lunes.

Además, habló directamente de los árbitros: "El 14 vamos a jugar una final y el árbitro tiene que entrar a dirigir un partido de fútbol no una guerra. Hay que darle paz al árbitro para que dirija esa final. Se va a equivocar porque yo me equivoco con un cambio, pero hay que aceptarlo".

Y también se refirió a las declaraciones de Marcelo Gallardo: "No estar de acuerdo en alguna situación no significa que deba estar peleado con él. Compartimos en la Selección. No estoy de acuerdo con lo que dijo pero no rompe la relación de afecto que tenemos".