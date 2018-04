Edwin Cardona aseguró que le gusta "que le digan Gordo"

18/04/2018 -

"Hay que ver la contextura de cada cuerpo. Yo tengo una contextura diferente a "Bebelo" (Emanuel Reynoso) y a (Cristian) Pavón", aseguró el mediocampista colombiano.

Edwin Cardona admite la diferencia física, pero se lo toma con humor. "Me siento normal cuando me dicen Gordo. Es un apodo de cariño. Me gusta que mis compañeros y la gente me digan Gordo", aclaró el colombiano, con buena onda y oficializando el mote que le pusieron en el club.

"Estoy muy contento con el mundo Boca. La recuperación de la lesión va cada día mejor. Yo creo en el trabajo con esfuerzo y humildad nos va a hacer mejorar. Sé que puedo demostrar más de lo que di en este semestre", agregó Cardona desde lo personal.

En referencia a lo grupal, dijo: "Va a ser difícil por lo que se nos viene. Son cuatro partidos muy duros. Seguimos manteniendo una ventaja importantísima". El cierre fue a puro optimismo y positivismo: "Vamos a ser campeones".