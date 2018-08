Fotos Presentarán en la Justicia Federal denuncias por matrimonios falsos para captar pensiones

-

La estafa millonaria a la Anses volvió a estar en la mira de todos, ya que en esta ocasión surgieron novedades en torno al cobro de pensiones que no correspondían otorgarlas. Esta semana, autoridades locales de la Anses presentaron un oficio al Registro Civil donde solicitan que se corrobore la veracidad de un total de 70 actas de matrimonio. Fuentes vinculadas a la causa señalaron a EL LIBERAL que partir de los próximos días arribará personal de la Anses de la Nación para encarar una investigación interna y analizar dicha documentación para hacer la presentación correspondiente en la Justicia Federal. En todos estos casos, si bien las actas matrimoniales son reales, llamó la atención la diferencia de edades entre los cónyuges, siendo que en muchos de estos casos, no se hizo la verificación correspondiente de la convivencia para el otorgamiento de las pensiones. Trascendió, además, que se tratan de casos de parejas que no era reales, en particular de personas mayores que aparecían casados con empleadas domésticas o enfermeras, cuando en realidad solo cuidaban a estas personas, y a modo de compensación por sus servicios, les crearon un matrimonio ficticio (sin ser parejas), con el solo fin de poder cobrar la pensión de la Anses, detallaron las fuentes.