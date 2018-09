Riquelme: "Saben que no están jugando bien"

Fotos PALABRA. Riquelme lamentó el presente de Boca y destacó: "Si salgo a mostrar cosas malas debilito a mi club; para ganar no necesitas caudillos".

29/09/2018 -

Juan Román Riquelme volvió ayer a hablar y, como siempre, dejó mucha tela para cortar. Voz autorizada para referirse a la actualidad de Boca, el ídolo habló en uno de los momentos más críticos del equipo de Guillermo, sin dar nombres, disparó fuerte: ‘Muchas veces utilizamos algunas palabras para esconder otras... ya no juego más al fútbol. Cuando era jugador y me tocaba una conferencia, nunca he coincidido que necesitás caudillos o gente que grite o líderes o ‘referentes’... esto es un juego, se juega bien o mal. Hay muchos que declaran bien y le hacen escuchar a la gente lo que quieren para tapar lo poco que hacen dentro del campo de juego’.





Román aseguró que, en este momento, los jugadores deberían cerrar filas y enfocarse en meterse en semis de la Libertadores: "Como hincha de Boca tengo que tener en claro que si salgo a mostrar las cosas malas, creo que a mi club lo debilito cada vez más para jugar en Brasil. Saben que no están jugando bien, que no están disfrutando, uno se da cuenta cuando los partidos cuestan".





Luego, Riquelme hizo referencia al nivel de River en la Bombonera. ‘River, el otro día, se fue a defender. No fue Guardiola. El nueve titular de ellos se fue de la cancha sin patear al arco. No fue una maravilla lo que hicieron. Puso a Pratto a correr al 3’.

Firmanete, Román destacó: "Siempre digo lo mismo: si hacen una cancha nueva, que se mueva. Esa es la ventaja que tenemos en Copa. Pido que canten mucho, como siempre. Los jugadores van a tener que dar la vida, el domingo y en Brasil".

Luego, agregó: "Me preocupa que pasa el tiempo y los jugadores están menos preparados. No saben cómo controlar la pelota. Por más que hagas 1000 abdominales y te ponen el cosito ese en la espalda(GPS), no sé para qué carajo sirve eso, si jugás mal, jugás mal! Si tocaste todas bien y corriste poquito, jugaste mal?’, expresó.

Por último, Riquelme habló de Messi y con firmeza aseveró: "No tengo dudas que Messi va a volver a la selección. Le gusta mucho jugar con la camiseta de su país". l