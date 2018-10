Fibromialgia y depresión, qué relación hay en estas dos patologías

14/10/2018 -

La fibromialgia es un síndrome caracterizado por la presencia de dolor musculoesquelético crónico generalizado. Además del dolor, aparecen asociados otros síntomas, como fatiga, alteraciones del sueño, parestesias en las extremidades, sensación de tumefacción en las manos o rigidez matutina. Hasta el momento no existe ninguna terapia/ intervención que cure la fibromialgia, por lo que los tratamientos existentes se centran exclusivamente en atenuar o amortiguar el impacto de diferentes síntomas, como el dolor, los problemas de sueño o el malestar emocional. Con respecto de la psicopatología, se ha observado que la prevalencia de depresión es mayor en el grupo de pacientes con fibromialgia que en el resto de pacientes. Así, trataremos de profundizar un poco más en esta relación que atormenta demasiado a los seres humanos que lo padecen, y pasa como los denomino en las consultas; “no son pacientes, sino padecientes”…

¿Qué ocurre antes, la fibromialgia o la depresión?

Existen líneas de investigación a nivel neurocientífico que describen una posible relación entre dolor y determinadas variables de personalidad, encontrándose evidencias que apoyan la teoría según la cual existe una alta relación entre algunos rasgos de personalidad y el dolor crónico. Por otro lado, se observa también una elevada incidencia del estado de ánimo deprimido entre los pacientes con dolor, asumiéndose con frecuencia que el estado de ánimo es el causante de éste. Entre los trastornos relacionados con el dolor, nos vamos a centrar en la fibromialgia. Un síndrome reumatológico caracterizado por dolor generalizado, que se considera crónico y cuyo síntoma principal es la sensibilización central que se manifiesta con un dolor difuso que afecta a todo el cuerpo. Entre las causas de este síndrome se han propuesto, entre otros, factores de naturaleza emocional. En este sentido, se reconoce la implicación de variables emocionales, como la ansiedad o la depresión, encontrándose que el 30% de pacientes con fibromialgia presentan depresión en el momento que acuden a consulta y un 60% la padecen en algún momento de su historia clínica. Aun así, no queda clara la repercusión de estos trastornos emocionales ni en la etiología ni en el mantenimiento de la fibromialgia. En el año 2004, se puso en marcha una investigación en la Universidad de las Islas Baleares cuyo objetivo era corroborar la relación entre fibromialgia y depresión. Los autores pretendían verificar si los pacientes que sufren de fibromialgia presentan un perfil específico en la manifestación de este trastorno de ánimo. En relación a la depresión, se observó que no existían diferencias significativas entre pacientes que padecían de fibromialgia y pacientes sanos. Esto podría ser una señal de que la depresión puede preceder o acompañar a la fibromialgia, aunque no constituye un factor implicado en la etiología (causa) del síndrome. Lo que sí parece ser cierto es que la existencia de relación entre fibromialgia y depresión es más bien una cuestión de comorbilidad (ambos trastornos aparecen al mismo tiempo), o bien que el estado de ánimo deprimido puede ser una consecuencia del padecimiento de fibromialgia. En este sentido, el estado de ánimo deprimido en pacientes con fibromialgia sería consecuencia de las interferencias del dolor y de otros síntomas en la vida cotidiana. La relación entre fibromialgia y depresión es más bien una cuestión de comorbilidad. Los síntomas del síndrome (por ejemplo, la fatiga) impedirían realizar las actividades que hasta el momento habían sido habituales, así como llevarían a la persona a inhibirse de participar en determinados proyectos por la anticipación del dolor. Esto conduciría a una pérdida de reforzadores o estímulos motivadores en la vida diaria del paciente, que acabarían desencadenando el trastorno depresivo.

¿Qué implicaciones tiene en la práctica profesional dicha relación?

Para llevar a cabo la prevención en depresión podemos acudir a diversas herramientas como las siguientes: Reflexionar sobre nuestra forma de vida. La clave está en incorporar actividades gratificantes y mejorar la vida social. Teniendo en cuenta que estos pacientes tienen unas dificultades específicas, habría que elegir actividades acorde a sus capacidades. Identificar cómo es nuestra forma de pensar e intentar cambiar los pensamientos que nos hacen sentir mal, sustituyéndolos por otros menos dañinos. Recurrir a talleres o grupos terapéuticos. Conocer a otras personas que están pasando por lo mismo que uno como profesional neuropsicólogo ayuda a que te sientas comprendido y adquieras unas herramientas realmente útiles para tu problema en cuestión. Acudir al neuropsicólogo siempre es una opción. Así, los resultados obtenidos pueden tener importantes implicaciones para la práctica profesional. Si la depresión no es una causa, sino una consecuencia de la fibromialgia, esto podría dar lugar a la elaboración de programas de prevención específico; basado en las herramientas que he informado y he sugerido; para esta población.

Las actividades que benefician al alivio de la depresión y fibromialgia

Caminar descansa nuestra mente y fortalece nuestro cuerpo. Pocos ejercicios son tan liberadores como dejarnos llevar por el ritmo acompasado de nuestros pies mientras el corazón bombea y la mirada se relaja. Tanto es así, que según nos indica un estudio, salir a andar de forma regular podría mejorar la calidad de vida de los pacientes con fibromialgia. La “enfermedad invisible” por excelencia afecta a casi el 4% de la población mundial, siendo casi el 90% mujeres. Nadie elige padecer fibromialgia y nadie más que estos pacientes saben lo que ese dolor que no se ve los golpea cada vez que se presenta, las punzadas en las articulaciones, la pesadez de unos músculos que no responden y la sensación de ser cautivo del propio cuerpo. A pesar de que los neurólogos y neuropsicólogos y el resto de los especialistas recomienden a las personas aquejadas por fibromialgia mantenerse activas siempre que les sea posible, saben muy bien que de entre todos ellos sólo el 31% logra hacer ejercicio de forma regular. No es fácil encontrar las fuerzas, no es sencillo aunar los ánimos cuando el cuerpo sencillamente, no responde. Ahora bien, desde el centro de neuropsicología clínica de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, se ha llevado a cabo un interesante proyecto con resultados muy positivos. Algo tan sencillo como salir a caminar durante 20 o 30 minutos cada día, podría beneficiar de forma notable la calidad de vida de los pacientes con fibromialgia. Creo que más allá de su dolor y situación que los aqueja en el día a día, no tienen que perder las esperanzas de hacer la vida cotidiana un poco mejor con las sugerencias dadas, ya que las investigaciones y los estudios por solucionar tan cruel patología es para los especialistas un duro desafío llegar a la curación y yo como profesional especialista en la neuropsicología tengo la fe necesaria y esperanza contundente que se logrará en poco tiempo; porque hay que confiar en Dios, en la ciencia y en los profesionales.

Pronóstico de la depresión

Estudios recientes afirman que un 15% de los pacientes con depresión evolucionan a la cronicidad. No obstante, el tratamiento con psicofármacos y/o psicoterapia, consiguen, en la mayoría de los casos, aliviar parcialmente o en su totalidad los síntomas. Una vez que se han superado los síntomas de la depresión, convendrá seguir bajo tratamiento antidepresivo el tiempo necesario para evitar posibles recaídas. En algunos casos, el tratamiento deberá prolongarse de por vida.