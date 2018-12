Nahitan Nández puso dos condiciones para seguir en el plantel del Xeneize

Fotos FIGURA El uruguayo está viendo la forma de cómo negociar para seguir jugando en Boca, aunque ya adelantó qué es lo que pretende.

28/12/2018 -

El representante del mediocampista Nahitan Nández, el uruguayo Pablo Betancourt, aseguró que el jugador quiere "continuar" en Boca Juniors pero como "referente en la cancha y en lo económico", en medio de una posibilidad para irse al fútbol italiano.





"La decisión es parte de Boca. El jugador fue claro y enfático. Se quiere quedar, pero quiere ser referente dentro de la cancha y en lo económico", apuntó el empresario charrúa.





Cagliari, de Italia, le mandó una oferta al empresario por "escrito", explicó sobre su representado aunque aclaró que él no salió "a venderlo".





"Me dijo ‘hay chicos que no juegan y cobran el doble que yo, pero no quiero entrar en una polémica’. Él vino a prueba. No vino con un salario alto. Accedieron a pagarle en dólares y se lo merece porque no pide nada descabellado", agregó.





"Hablé con Burdisso y me dijo que va a conversar con Angelici para luego juntarnos. Nahitan no dijo que se quiere ir. Sólo exigió eso", comentó el representante del futbolista en declaraciones a Fox Sports.