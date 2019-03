Teorías de la emoción: 8 emociones básicas y el propósito de cada una

17/03/2019 -

De hecho, desde hace décadas se han ido formulando distintas teoría sobre la emoción. Las más importantes se clasifican de tres maneras: fisiológicas, neurológicas y cognitivas.

Teorías fisiológicas: afirman que respuestas intracorporales son las responsables de las emociones.

Teorías neurológicas: plantean que la actividad en el cerebro lleva a respuestas emocionales.

Teorías cognitivas: proponen que pensamientos y otras actividades mentales son responsables de la formación de las emociones.

Por esta razón y motivado por diferentes teorías es que la neuropsicología estudia al ser humano en su totalidad, a nivel fisiológico, neurológico y cognitivo; con esta referencia quiero decir que realizando una exhaustiva evaluación neuropsicológica llegaría sin ningún tipo de equivocaciones a un diagnóstico presuntivo y concreto de forma universal complementando y aunando las tres teorías juntas antes mencionadas. Por tal motivo siempre hago hincapié en el estudio de lo neuropsicológico que es lo que me lleva a confiar en mi formación doctoral de dicha disciplina, en conclusión confío plenamente en esta nueva ciencia que cumple con muchos aspectos y conocimientos a la misma vez y le doy los resultados esperados para que mis pacientes puedan confiar en su profesional neuropsicólogo.

Los 8 tipos de emociones y sus clasificaciones

La neuropsicología siempre se ha interesado por las emociones, porque éstas influyen en nuestro pensamiento, nuestra conducta, nuestra actividad neuronal e incluso nuestra salud mental. Es por eso que el concepto de inteligencia emocional ha ido ganando terreno en las últimas décadas y palabras como validez emocional, regulación emocional o gestión emocional nos resultan cada vez más familiares. Está demostrado que la inteligencia emocional mejora nuestro bienestar y nuestro rendimiento. En este artículo hablaré de las emociones y cómo se clasifican estas manifestaciones humanas.

Pero, ¿cómo se clasifican las emociones?

Existen distintos tipos de emociones, a continuación daré a conocer una lista con una breve explicación de cada una de ellas. Teniendo en cuenta, sin embargo, que no se trata de una clasificación definitiva, ya que ninguna plasmará al 100% cómo se agrupan y se relacionan entre sí las emociones; simplemente, es una clasificación útil.

1. Emociones primarias o básicas

Las emociones primarias también se conocen como emociones básicas, y son las emociones que experimentamos en respuesta a un estímulo.

Paul Ekman afirmó que las emociones básicas son 6: tristeza, felicidad, sorpresa, asco, miedo e ira. Todas ellas constituyen procesos de adaptación y, en teoría, existen en todos los seres humanos, independientemente de la cultura en la que se hayan desarrollado. Sin embargo, recientemente, una investigación llevada a cabo por la Universidad de Glasgow, concluye que no son seis las emociones básicas, sino que son cuatro.

2. Emociones secundarias

Las emociones secundarias son un grupo de emociones que siguen a las anteriores. Por ejemplo, cuando experimentamos la emoción básica de miedo después podemos sentir las emociones secundarias de amenaza o enfado, dependiendo, claro está, de la situación que estemos viviendo. Las emociones secundarias son causadas por normas sociales y por normas morales.

3. Emociones positivas

Dependiendo del grado en que las emociones afectan al comportamiento del sujeto, éstas pueden ser o bien positiva o bien negativas. Las emociones positivas también se conocen como emociones saludables, porque afectan positivamente al bienestar del individuo que las siente. Favorecen la manera de pensar, de razonar y de actuar de las personas. Por ejemplo, la alegría, la satisfacción, la gratitud, provocan una actitud positivas frente a la vida y nos hacen sentir experiencias que nos ayudan a sentirnos bien.

4. Emociones negativas

Las emociones negativas son opuestas a las emociones positivas, porque afectan negativamente al bienestar de las personas. También se conocen como emociones tóxicas, y suelen provocar el deseo de evitarlas o evadirlas.

El miedo o la tristeza son algunos ejemplos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que este tipo de emociones, en pequeñas cantidades y de relativa baja intensidad, no son perjudiciales.

De hecho, forman parte del proceso de aprendizaje, ya que gracias a ellas nuestra memoria emocional nos ayuda a recordar las consecuencias que tienen ciertas conductas (o exponernos a ciertos contextos).

5. Emociones ambiguas

Las emociones ambiguas se conocen también como emociones neutras, puesto que no provocan ni emociones negativas ni positivas, ni saludables ni no saludables. Por ejemplo, la sorpresa no nos hace sentir ni bien ni mal. La existencia de estas emociones deja claro que somos animales complejos, y que nuestras experiencias presentan muchos matices.

6. Emociones estáticas

Algunos autores también han hecho referencia a las emociones estáticas. Son aquellas que se producen gracias a distintas manifestaciones artísticas, como por ejemplo: la música o la pintura. Así, al escuchar una canción podemos sentirnos muy felices o muy tristes, pero esa sensación sería cualitativamente diferente a la felicidad o la tristeza que se experimenta ante cualquier otra experiencia, ya que se vive en un contexto artístico, mediado por símbolos y atribuciones sobre las intenciones del autor.

7. Emociones sociales

Las emociones sociales no se refieren a las emociones culturalmente aprendidas, sino que es necesario que haya otra persona presente o de lo contrario no pueden aflorar.

Por ejemplo, la venganza, la gratitud, el orgullo o la admiración, son emociones que sentimos respecto a otros individuos.

8. Emociones instrumentales

Las emociones instrumentales son aquellas que tienen como fin u objetivo la manipulación o el propósito de lograr algo. Son complicadas de reconocer porque puede parecer que sean naturales. Sin embargo, son emociones forzadas y esconden una intención.

En ocasiones, son fruto de la autosugestión: someterse a ciertos contextos voluntariamente para hacer que una parte de esa emoción tiña nuestra forma de comportarnos.