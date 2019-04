“Wanchope” y Almendra están listos para jugar

Hoy 06:38 -

Ramón Ábila y Agustín Almendra, recuperados de sus lesiones, se entrenaron ayer con el plantel de Boca Juniors y quedaron a las órdenes del técnico Gustavo Alfaro de cara al próximo partido del “Xeneize”, que será el viernes 19 ante Estudiantes de Río Cuarto por la Copa Argentina. “Wanchope ” Ábi l a -quien superó un desgarro en el aductor derecho- y el juvenil Almendra, quien se recuperó de un fuerte traumatismo en su rodilla izquierda, realizaron hoy ejercicios de fútbol en espacio reducido y no mostraron problemas físicos.

Ambos futbolistas podrían estar entre los convocados que viajen a Mar del Plata dentro de una semana para jugar ante el equipo cordobés, puntero del pentagonal final del torneo Federal A. En el predio de Casa Amarilla, los futbolistas que no jugaron -o lo hicieron pocos minutos- en el triunfo de anoche por 4-0 ante Jorge Wilstermann de Bolivia participaron de una práctica de fútbol en espacio reducido.

En la cancha número 3, Ábila y Almendra compartieron equipo junto con Mauro Zárate, Cristian Pavón, Frank Fabra, Junior Alonso y Paolo Goltz. Mientras los que fueron titulares en la “Bombonera” ante el conjunto boliviano estuvieron en el gimnasio para realizar los habituales ejercicios regenerativos pospartidos. El plantel boquense volverá a los entrenamientos hoy desde las 10 en el Complejo Pedro Pompilio y después tendrán descanso hasta el lunes por la tarde. Los próximos encuentros de Boca serán el viernes 19, desde las 18, ante Estudiantes de Río Cuarto por los 32avos de la Copa Argentina, en el estadio José María Minella de Mar del Plata.

Angelici Por otra parte, el presidente de Boca, Daniel Angelici refirió que “no es fácil ser técnico de Boca y más cuando uno no viene acostumbrado a este mundo tan especial”, en relación a lo expresado por el entrenador Gustavo Alfaro, tras la goleada a Jorge Wilstermann (4- 0) por la Copa Libertadores, estimando que sufre su cargo por la “responsabilidad” de ese puesto. “Boca es muy grande y el día a día con los medios no es lo mismo que con otros equipos, sin despreciar a nadie”, señaló el titular boquense, al considerar que el entrenador “lo está haciendo bien” y que espera que “el cargo lo tome como una responsabilidad y no como una presión”.