Mauro Zárate, lapidario contra Vélez: "Pasó el equipo grande"

Mauro Zárate fue el primero en dialogar con los periodistas, tras la clasificación de Boca ante Vélez por penales, a la semifinal de la Copa de la Superliga.

Mauro, que había sido insultado en Liniers, festejó de forma muy efusiva cuando metió su penal y tras el partido no dudó en seguir "agitando las aguas" con una fuerte frase: "Ganó el equipo grande".

"Estamos cansados, jugamos diez u once partidos más que ellos. Esta Copa se puso de imprevisto y estamos haciendo lo que podemos. Tuvimos un partido difícil allá y acá lo manejamos bien. Generamos ocasiones, no las concretamos y sufrimos", dijo Mauro mientras le explicaba sonriente a Marcelo Benedetto que no lo escuchaba por el ensordecedor aliento de los hinchas "Xeneizes".

Luego, dijo que en Liniers hicieron "negocio" con el empate y que en la Bombonera, generaron situaciones en el primer tiempo y después terminaron sufriendo, pero en los penales se ganó "a lo Boca".

"¿Pasó lo que tenía que pasar?", le preguntó el periodista de Fox Sports. "Yo creo que sí, pasó el equipo grande", disparó contundente.

Luego, Darío Benedetto se sumó a las declaraciones de su compañero, a quien elogió: "Mauro está disfrutando de estar en un equipo grande".