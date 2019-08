Alfaro: “Como equipo, no estamos maduros”

19/08/2019 - 01:18 Mundo Boca

El director técnico de Boca Juniors, Gustavo Alfaro, justificó esta noche la victoria ante Aldosivi por 2-0 y adelantó el duelo del miércoles ante Liga de Quito, por los cuartos de final de la Copa Libertadores de América.

“El partido lo ganamos bien, hubo cosas buenas y cosas que no hicimos bien. Hubo momentos en que nos costó presionar como queríamos. En los primeros quince nos costó, pero a partir de ahí, el equipo achicó mejor los espacios y creó situaciones. Lo abrimos con una definición de Carlos (Tévez) y nos hizo terminar bien el primer tiempo”, comentó el entrenador en conferencia de prensa desde La Bombonera.

Y amplió: “El arranque del segundo tampoco me gustó y a medida que le tomamos el pulso al partido empezamos a manejar la pelota, y con el cambio de aire tuvimos una movilidad que habíamos perdido. De esa manera, encontramos líneas de pase y llegamos al segundo gol”.

Sobre el italiano Daniele De Rossi, quien jugó su primer partido en la “Bombonera”, Alfaro dijo: “Es un jugador muy claro, todavia no está a punto. Sintió el partido del otro dia con Almagro y es un jugador preciso con la pelota, pero necesitamos el trabajo en bloque de todo el centro del campo”.

También, el técnico fue consultado por el partido contra los ecuatorianos y y anticipó: “Más que la altura es la velocidad de la pelota lo que cambia y ellos manejan bien eso. Nos asesoramos bien, evacuamos dudas y hay que poner un equipo que sea rápido en los desplazamientos, ellos tienen velocidad, pero también hay que tener la pelota porque si la perdés rápido podés tener problemas”.

“Necesitamos madurez. Como equipo, no estamos maduros. No quiere decir experiencia. Tenemos todos experiencia, poca, mucha, buena o mala. Sacar provecho a situaciones que pasaron en otro momento. Madurez es saber esperar, trabajar los partidos, manejar los tiempos. Todo equipo tiene su maduración. Es un aprendizaje, a veces, doloroso. Como cuando perdimos vs. Paranaense, Tigre o Almagro. Son aprendizajes dolorosos que cuando un equipo es maduro, esas experiencias, no las pasa. No somos maduros como debiéramos”, cerró el entrenador de Boca Juniors. l