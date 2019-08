Todo lo que hay que saber y cómo identificar los mensajes que emite la persona que tiene tendencia a quitarse la vida

19/08/2019 - 22:49 Santiago

“Del suicidio hay que hablar, es importante, porque hay que hacer prevención. Esto es como un cáncer. Si uno no se da cuenta de que lo tiene o lo niega, no se hará los estudios y no lo podrá parar con nada. De esto hay que hablar. Pero es clave cómo lo vamos a hablar”, enfatizó el doctor Noriega.

Al respecto explicó que “el suicidio debe entenderse como una solución radical al sufrimiento psicológico intolerable. Hay dos pensamientos distorsionados que las personas con ideación suicida creen como reales: que siempre van a seguir sufriendo igual (desesperanza); y que su pérdida será fácil de superar para sus familiares y seres queridos. Y en muchos casos piensan que, incluso, es un favor que les hacen ya que, en su opinión, sus allegados vivirán mejor sin ellos”.

“Hay que tener en cuenta los indicadores de riesgo. Los chicos con cambios en el comportamiento; el chico que comienza a consumir. Por ahí se minimiza que fume marihuana o tome alcohol, y eso es un inicio que de a poco se va poniendo peor. Y cuando hay problemas económicos se pueden producir contrastes con los falsos ideales que tienen y no le dan valor a la vida”, puntualizó respecto de los signos de alerta.

A los padres, el profesional apuntó que “a veces se busca la solución simplista y se niega la situación. Como padres pensamos que nos están manipulando. Pero a todo intento de suicidio, aunque sea una manipulación se tiene que considerar como real. Porque los chicos van aumentando cada vez más la apuesta, y si uno no les presta atención o los desafía, y les dice ‘bueno, si te quieres matar, matate’, después es peor, porque en algún momento su vida está en riesgo”.