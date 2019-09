El arquero Esteban Andrada llegó a los 1.048 minutos sin que le conviertan goles

21/09/2019 - 23:50 Mundo Boca

Esteban Andrada acumula 1.048 minutos sin que le conviertan, pero además ayer batió el récord de imbatibilidad en un inicio de torneo local con 630, en la victoria de Boca Juniors sobre San Lorenzo de Almagro.

“Estoy contento por terminar otra vez con el arco en cero. Son estadísticas, uno cuando sale a la cancha no piensa en eso y trata de hacer bien las cosas. Mis compañeros dejan la vida. Uno los ve desde atrás y trata de no fallarles”, indicó el arquero en una entrevista con Fox Sports Premium.

Recién terminaba de ganar un clásico para quedar puntero de la Superliga, pero Andrada, al igual que sus compañeros y los hinchas xeneizes, tiene bien claro cuál es “el objetivo principal”.

“El objetivo principal lo tenemos bien en claro y va a ser duro, pero primero está Newell’s”, recordó sin nombrarla a la serie semifinal de Copa Libertadores frente a River Plate que comenzará el próximo 1 de octubre.

El arquero preocupó a sus compañeros y al cuerpo técnico cuando se empezó a tomar en la zona de la ingle tras cortar un centro.

“Estoy bien, espero que no sea nada. Se me puso dura la parte de arriba”, contó el ex Lanús apenas finalizó el cruce con el Ciclón.