"Master Stroke" prepara su presentación en Santiago

20/11/2019 - 19:57 Pura Vida

“Master Stroke” – tributo a Queen, nació en el año 2016 de la mano de Ema Cardoso en voz y Brian Morua en guitarra, realizando diferentes covers como “Nevermore”, “Play the game” y “Now I here”. En agosto del mismo año, Brian May compartió en sus cuentas oficiales de Twitter y Facebook el cover “Lily of the Valley”. De esta forma, este humilde cover hecho en Buenos Aires, llegaba al mejor guitarrista y a todos los fans de diferentes partes del mundo. “Sin dudas, ese fue el punto de inflexión para armar el conjunto”, señaló el cantante de Master Stroke.

Un año después este tributo terminó de conformarse con la incorporación de Manuel Olveira en bajo, Agustín Albertini en batería y Alberto Ludueña en teclados, atravesando un camino en ascenso hasta hoy con el objetivo de recorrer junto a los fans la música de la mejor banda de todos los tiempos.

Desde su formación, cosecharon destacadas presentaciones en The Cavern, Pinar de Rocha, el teatro Caras y Caretas, Kirie Music Club y el Centro Cultural “No me olvides”.

Actualmente, cuentan con videoclips en redes sociales grabados en vivo en su reciente presentación en La Trastienda.

“Nuestra premisa es mantener vivas las canciones de esta gran banda que es Queen; somos un grupo de fanáticos que quiere brindarle al público un espectáculo con la mejor calidad posible”, detalló Ema Cardoso.

Ahora, el conjunto se prepara para encarar una serie de shows que los traerá por primera vez a Santiago del Estero el próximo viernes 6 de Diciembre a las 22 en Casa Terraviva.