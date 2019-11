Angelici puso en duda la honestidad de Riquelme

22/11/2019 - 17:21 Mundo Boca

Las próximas elecciones del 8 de diciembre en Boca Juniors levantan temperatura y uno de los ejes que generó polémicas fue la alianza entre Juan Román Riquelme y Jorge Amor Ameal. Quien opinó sobre esto fue Daniel Angelici, el presidente saliente.

"No me sorprendió lo que hizo Riquelme. Es un ídolo del club y dejemos que el hincha siga teniéndolo como ídolo. El voto que aporta Riquelme es el del voto joven. Las encuestas vienen parejas, si no participaba Román iban a ser de mucha paridad", comentó Angelici en una conferencia de prensa en la Bombonera.

"Riquelme decidió negociar mediante su representante y su hermano para cerrar en una de las tres listas. Finalmente decidió acompañar a una persona a la que conoce. Lo tuvo de presidente y en esos años cada cosa que Román quería, Ameal se lo daba. No voy a recordar que yo era el tesorero y las discusiones que tuvimos", recordó.

Ante la consulta sobre un supuesto pedido de dinero que Riquelme le habría solicitado a José Beraldi para sumarse a su lista, Angelici no desmintió los rumores: "No me corresponde a mí interpretar lo que dijo Beraldi ("pidió cosas inaceptables"), aunque todos los que estamos acá sabemos de qué se trata… Vamos a dejar que el hincha de Boca siga teniendo un ídolo".

Luego, el dirigente dijo que una vez finalizadas las elecciones saldría a aclarar este punto y a contar su verdad.

"No me siento decepcionado por lo que hizo Riquelme. Lo conocí cuando era tesorero y de ida y vuelta cuando era presidente. Tiene su forma de ser, no la comparto pero tiene la libertad de integrar la lista que se sienta más cómodo", afirmó.

En ese sentido, pese a que lo respetó, se sumó a las declaraciones del candidato a vicepresidente Juan Carlos Crespi, quien había criticado la falta de preparación de Riquelme para un cargo dirigencial.

"Escuché a Crespi y tiene razón y me hace reir. En un partido de fútbol, lo busco a Riquelme. Pero luego, hay que gestionar. No hay que subestimar al socio de Boca. Hay muchos que quieren al club y leen detalladamente los integrantes de una lista", aseguró.