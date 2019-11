Daniel Angelici disparó contra Román Riquelme por su candidatura

23/11/2019 - 00:54 Mundo Boca

El presidente de Boca Daniel Angelici, aseguró ayer que no se vio sorprendido por la decisión que tomó Román Riquelme de apoyar la lista de Jorge Ameal para las elecciones del 8 de diciembre y dijo que prefiere no revelar los supuestos motivos que llevaron al ex futbolista de inclinarse por la oposición “para que la gente siga teniendo un ídolo”.

“No me sorprendió lo que hizo Riquelme, tal vez no entienda algunas cosas. Es el gran ídolo del club. Quince días atrás pidió unidad y yo convoqué a todos los candidatos. Prefiero callarme para que la gente siga teniendo un ídolo”, dijo el titular Xeneize.

Y continuó: “Como autoridad del club creí que debía convocar a esa unidad y lo hice. El único que no atendió fue Ameal y al no darle la unidad habla de la incapacidad de los dirigentes. Por eso habrá tres listas el 8 de diciembre”.

“Román decidió entonces cerrar por una de las tres listas y acompañar al que tuvo como presidente. Ameal le daba todo lo que le pedía, lo sé porque yo era el tesorero del club. Pero, cuando uno se quiere ser dirigente se tiene que sentar uno mismo a las reuniones, no mandar al representante”.

Sobre las negocaciones entre Riquelme y el oficialismo, Angelici comentó: “He hablado con él una vez personalmente, después lo hicimos telefónicamente, y luego hablé con el representante. En algunos casos parecía que estábamos cerca, en otros no. Me imaginé que cuando no conseguimos la unidad, se iba a quedar en la casa y apoyaría al presidente que resultara electo”.

“No me corresponde interpretar lo que dijo Beraldi, aunque tanto yo como todos ustedes sabemos de lo que se trata”, señaló.