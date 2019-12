Veinte mitos sobre los ojos y la visión

15/12/2019 - 23:00 Opinión

Por el Dr. Ricardo Passone

Oftalmólogo

Es posible que haya escuchado todo tipo de cosas sobre lo que es bueno y malo para sus ojos. ¿Pero son verdad? Para “2020: El año del ojo”, la Sociedad de Oftalmología de Santiago del Estero le presenta estos 20 mitos comunes del ojo.

Biología básica

M ito 1. Todos los bebés nacen con ojos azules

Cuando nacen los bebés, sus ojos a veces pueden aparecer azules mientras su melanina aún se está desarrollando. En aproximadamente 12 meses, las células comienzan a producir melanina. A medida que se acumula más melanina en el iris, el color de los ojos puede oscurecerse.

M ito 2. Los bebés nacen con los ojos completamente desarrollados.

En general, los bebés nacen con ojos que son aproximadamente dos tercios de su tamaño adulto completo. Los ojos continúan creciendo después del nacimiento, generalmente durante dos fases: 1) los primeros años de vida y 2) la pubertad.

M ito 3. Dos padres de ojos marrones no pueden tener un hijo de ojos azules.

La verdad es que no se puede predecir el color de los ojos de un niño a partir de los colores de los ojos de los padres. La investigación actual sugiere que hasta 16 genes diferentes podrían ser responsables del color de los ojos, explicando por qué dos padres con el mismo color de ojos pueden tener hijos con un color de ojos completamente diferente.

Mejora de la visión

M ito 4. Comer zanahorias mejorará tu visión.

La vitamina A es esencial para que el cuerpo mantenga una vista saludable y las zanahorias tienen altas cantidades de este nutriente. Pero el cuerpo solo necesita una cantidad relativamente pequeña de vitamina A para la visión, y puede obtenerse a través de muchas fuentes, como verduras de hoja verde, verduras de colores brillantes, lácteos y pescado. Si bien comer alimentos ricos en vitamina A puede ayudarlo a mantener una buena vista, no mejorará su visión ni evitará que necesite anteojos o lentes de contacto. Recuerde comer alimentos ricos en vitamina A junto con grasas para absorber mejor los beneficios.

M ito 5. Puede mejorar su visión con ejercicios oculares.

Los ejercicios oculares no mejorarán ni preservarán la visión ni reducirán la necesidad de usar anteojos. Su visión depende de muchos factores, ninguno de los cuales puede alterarse significativamente con los ejercicios oculares.

Sin embargo, los ejercicios oculares pueden ser útiles para la insuficiencia de convergencia, una condición que ocurre cuando los ojos no trabajan juntos para enfocar un objeto cercano, lo que dificulta la lectura.

M ito 6. Mirar al sol, puede mejorar su salud y bienestar.

Mirar al sol incluso por poco tiempo sin usar la protección ocular adecuada puede dañar su retina permanentemente e incluso causar ceguera. Las gafas de sol ordinarias y los filtros caseros no son seguros para mirar al sol. La única forma segura de mirar directamente al sol es a través de filtros solares especiales que cumplan con la norma ISO 12312-2.

Discapacidad visual

M ito 7. Si cruzas los ojos, se quedarán así.

Los músculos de los ojos le permiten mover los ojos en todas las direcciones. Mirar hacia la izquierda o hacia la derecha, hacia arriba o hacia abajo, no los obligará a permanecer en esas posiciones, así como cruzar los ojos no los obligará a permanecer de esa manera. Los ojos cruzados pueden ser el resultado de una enfermedad, visión no corregida o daño muscular o nervioso.

M ito 8. Sólo los niños pueden ser daltónicos.

Las mujeres pueden desarrollar o heredar el daltonismo, pero los hombres tienen un riesgo mucho mayor. Se estima que 1 de cada 10 hombres tiene alguna forma de deficiencia de color. La mayoría de las personas daltónicas nacen con falta parcial o total de conos en la retina , lo que ayuda a distinguir los colores rojo, verde y azul. Con menos frecuencia, los problemas de visión del color pueden ocurrir más adelante en la vida como resultado de enfermedades , traumas o efectos tóxicos de medicamentos que dañan la retina o el nervio óptico.

M ito 9. Las personas daltónicas ven en blanco y negro.

La mayoría de las personas daltónicas ven un color parcial. La forma más severa de daltonismo, en la que todo se ve en tonos de gris, es poco común. La mayoría de las personas con daltonismo tienen dificultades para distinguir entre verdes y rojos.

M ito 10. Sentarse muy cerca del televisor puede dañar sus ojos.

Si bien sentarse muy cerca del televisor puede causar fatiga visual o dolor de cabeza, no dañará la visión en niños o adultos. Sin embargo, sentarse habitualmente cerca del televisor puede indicar que la persona es miope y, de hecho, necesita anteojos. Los niños tienen una mayor capacidad para concentrarse en objetos cercanos, por lo que pueden encontrar más cómodo sentarse cerca del televisor.

M ito 11. Leer con poca luz es perjudicial.

No les hace daño a sus ojos leer con poca luz. Pero una buena iluminación puede hacer que sea más fácil ver lo que está leyendo y evitar que sus ojos se cansen más rápidamente.

M ito 12. Usar computadoras puede dañar sus ojos.

Mirar la pantalla de una computadora no dañará sus ojos, pero hacerlo sin pausas puede contribuir a la fatiga visual, ojos cansados u ojos secos . Asegúrese de descansar los ojos cada 20 minutos mirando hacia arriba o al otro lado de la habitación. Parpadee regularmente para mantener sus ojos bien lubricados y use lágrimas artificiales para promover la humedad .

M ito 13. Las personas que usan anteojos arruinarán sus ojos si leen letras pequeñas o hacen mucho trabajo de primeros planos.

La lectura y el trabajo detallado no desgastan los ojos. Pero pueden tensar los ojos y cansarlos. Tomar descansos periódicos mirando a lo lejos o mirando hacia arriba puede ayudar a proporcionar alivio.

M ito 14. Usar anteojos o lentes de contacto lo hará depender de ellos.

Usar sus anteojos no empeorará su visión ni provocará ninguna enfermedad ocular. Si necesita anteojos para distancia o lectura, es importante usarlos para evitar fatigar los ojos y garantizar la mejor visión posible.

M ito 15. Usar los anteojos incorrectos lastimará sus ojos.

Usar anteojos con la prescripción incorrecta no dañará sus ojos, pero puede tensarlos y causar dolor o borrosidad, o dolor de cabeza. Esto debería desaparecer cuando te quites las gafas.

M ito 16. Las discapacidades de aprendizaje son causadas por problemas oculares.

Las discapacidades de aprendizaje son causadas por problemas con la forma en que el cerebro procesa lo que ve o escucha. Los signos de una discapacidad de aprendizaje incluyen problemas para aprender a leer o escribir, malas calificaciones en matemáticas o dificultad para organizar pensamientos e información. A veces, la mala visión puede confundirse con una discapacidad de aprendizaje. Si nota que su hijo tiene dificultades en la escuela, haga que un especialista en aprendizaje y un oftalmólogo lo revisen.

M ito 17. La pérdida de visión es una parte inevitable del envejecimiento.

Muchos problemas de visión que se desarrollan con el envejecimiento personal pueden tratarse. La presbicia, que es la pérdida de visión cercana, y las cataratas pueden remediarse para permitir que los adultos vean claramente de nuevo. Es importante hacerse exámenes cada año para detectar amenazas reversibles y permanentes a la visión, como el glaucoma o la degeneración macular. A menudo, el tratamiento temprano puede retrasar o prevenir la pérdida de visión.

M ito 18. Una catarata debe estar ‘madura’ antes de ser removida.

Una catarata se puede eliminar tan pronto como comprometa su visión. Gracias a los avances modernos en la cirugía de cataratas, el lente ahora se puede quitar del ojo tan pronto como esté lo suficientemente nublado como para dificultar la lectura de letras pequeñas o letreros de la calle.

M ito 19. Los ojos pueden ser trasplantados.

Hoy en día no es posible trasplantar un ojo completo porque este órgano complejo está conectado a su cerebro por el nervio óptico. El nervio óptico está formado por más de 1 millón de fibras nerviosas diminutas. Una vez que se cortan estas fibras nerviosas, no se pueden volver a conectar. Sin embargo, los oftalmólogos pueden trasplantar la córnea, que es la parte frontal clara de su ojo.

Profesionales de la visión

M ito 20. Cualquier médico puede atender los problemas o afecciones visuales.

Un oftalmólogo es un graduado de la escuela de medicina con al menos 12 años de capacitación, incluidos 4 años de universidad y al menos 8 años de capacitación médica de posgrado. Los oftalmólogos son los únicos proveedores de cuidado de la vista en todo el mundo que tienen licencia para practicar tanto medicina como cirugía y también participan en la investigación científica sobre las causas y la cura de enfermedades oculares y trastornos de la visión. l