“Negro” Paz: “Se me pone la piel de gallina de pensar que cantaremos en el Teatro Colón”

¿Cómo vive el presente que tiene Los Manseros Santiagueños?

Contento porque se están dando muchas cosas. Venimos de actuar en los festivales de Jesús María y el de Cosquín, en donde hicimos la apertura de estos dos importantes espacios artísticos. Ahora, estamos anunciados para cantar en el Festival Nacional de La Salamanca, en La Banda. El 16 de febrero vamos a dar un paso que hará historia en nuestra carrera: cantaremos en el Festival Únicos, que se realizará en el Teatro Colón de Buenos Aires.

¿Qué valor tiene para usted cantar con su grupo en el Teatro Colón?

Es lo máximo que nos podía pasar en estos sesenta años de trayectoria. El Colón es uno de los mejores teatros que tenemos en la Argentina. Con mis compañeros del conjunto (“Alito” Toledo y Hugo Reynoso) comentamos que esto es un reconocimiento a tantos años de lucha y sacrificio. Uno se siente bien. Por ahí, de solo pensarlo, se pone la piel de gallina. Cuando uno sale a cantar, aún me sucede, hasta el segundo o tercer tema, me emociono muchísimo.

¿Lo mismo le sucedió, emoción y piel de gallina, cuando tocó, con Argentino Ledesma, en Nueva York?

Tal cual. Eso fue en 1978. Con Argentino Ledesma (también lo llamaban cariñosamente “Negro”, como a Onofre) salimos a cantar en escenarios de Washington. Todos estábamos ahí con la incertidumbre si nos iban a aplaudir o no. Y, de repente, una persona, desde el público, me dice: “¡Negro, canta Huaico Hondo!” Ahí se me vino el alma al cuerpo. Así fue como agarramos más confianza. Cuando me han pedido que cante “Huaico Hondo” nos hemos soltado totalmente y nos ha pasado el miedo.

¿Van con un repertorio especial para el Teatro Colón y con esa incertidumbre que tenían en EE.UU?

Vamos con la certeza de saber que miles de almas habrán de comulgar nuestro canto esa noche. Nos informaron que, prácticamente, se habrían agotado las entradas para la función. En cuanto al repertorio, no creo que sea especial porque la gente va a pedir temas conocidos. Estamos practicando algunos temas nuevos. Lo tradicional estará presente. “Añoranzas” no se deja de cantar nunca, como tampoco “Canto a Monte Quemado”. En el Colón, estaremos acompañados por una orquesta sinfónica.

¿Cómo surgió y a qué se debe la inclusión de esa orquesta sinfónica?

El novio de mi hija (hace referencia a Florencia) es un chico muy bueno, músico, toca el violín y forma parte de una sinfónica de Buenos Aires. Entonces, de ahí nace la idea de incorporar la orquesta sinfónica para hacer nuestros temas con toques sinfónicos. Son como 28 a 30 músicos en escena que habrá esa noche en el Teatro Colón. Actualmente, él lo acompaña a Florencia y a nosotros también (por Los Manseros) con el violín.

“También hemos golpeado puertas nosotros, allá por el año 1963”

A 60 años de trayectoria, ¿qué rescata y destaca de lo vivido?

Sin hacer menos los años que hemos vivido, a un principio todo fue muy duro porque también hemos golpeado puertas nosotros allá por 1963. Con Leocadio Torres andábamos sin poder grabar hasta que se nos dio de comenzar a trabajar en forma ininterrumpida. Ahora, en estos últimos años, nos llaman de todos lados para grabar. Que nos llamen para grabar y que nos convoquen de los festivales más importantes del país para que actuemos, nos pone muy contentos a los integrantes de Los Manseros.

En “Corazón de Mansero”, el último CD, remarcan la esencia del conjunto. ¿Qué representa, particularmente este disco?

De ahí han salido temas importantes, entre ellos “Eterno Amor”, de mi hijo Martín Paz. Hay otras canciones conocidos que, inclusive, lo cantan otros conjuntos y solistas. Por ese lado, me siento muy contento y mis compañeros también. Es un disco muy representativo de nuestra historia musical. Es un gran disco en donde revalidamos nuestro compromiso de ser y sentirnos orgullosamente santiagueños. Musicalmente, remarcamos los ritmos que nos identifica, vidala incluida. Por la calidez del trato de la gente, me siento con ganas de cantar chacareras hasta quedarme ronco porque la gente te demuestra cariño y respeto.

Onofre Paz: “Nosotros nos entregamos totalmente al público”

El 2020 marcará también el alumbramiento de un nuevo disco para Los Manseros Santiagueños. “Después de que termine esta gira que estamos realizando por distintos festivales folclóricos en nuestro país, vamos a empezar a ensayar los temas que formarán parte de nuestro próximo disco que, pensamos, estará listo para fines de este año”, adelantó Onofre a EL LIBERAL.

Onofre está feliz por la vigencia plena que tiene el conjunto y por cómo van renovando su público constantemente. “El repertorio que cantamos nosotros, con tres guitarras y un bombo, es fundamental en esa relación tan hermosa con la gente. Nosotros nos entregamos totalmente al público. No salimos escondidos por detrás del escenario y subir a un vehículo para escaparle a las fotos o a los autógrafos. Estamos agradecidos con todos, especialmente con la gente joven que nos sigue en forma entusiasta”, remarcó.l