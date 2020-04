Dura respuesta de Tinelli: ¿Qué tenía la valija?

13/04/2020 - 13:59 Pura Vida

El conductor y dirigente deportivo Marcelo Tinelli y su familia viajaron a Esquel a fines de marzo para hacer la cuarentena a pesar de que el presidente Alberto Fernández había pedido que todos "se quedaran en su casa".

"Hace 22 años que tengo casa acá y vine a mi casa a hacer la cuarentena con mi familia. Tengo domicilio en esta ciudad desde el año 1998. Con el Gobernador entendimos que no había ningún problema para venir. Sentía que con mi familia estaba bueno estar acá, sobre todo con chicos adolescentes. Así como hay gente que se va al country de Buenos Aires o a sus casa para pasar este aislamiento que está dictando el Gobierno Nacional, nosotros la podíamos pasar acá en Esquel en nuestra casa. Nos vamos a quedar los días que sean necesarios", había explicado en aquel momento.

Te recomendamos: Denuncian que Tinelli hizo llevar una valija a Esquel en un avión privado que figuró como “vuelo humanitario”

A tres semanas de este hecho, Marcelo protagonizó otra extraña situación pero, esta vez, terminó interviniendo la Justicia. El conductor hizo que le enviaran un chárter desde la Ciudad de Buenos Aires hasta Esquel.

El vuelo había sido rotulado como "sanitario" y se hizo a través de la empresa Baires Fly. Al llegar a la ciudad, el casero del campo del conductor fue quien se acercó al aeropuerto a buscar la valija siendo obligado a romper el aislamiento social.

Tinelli aclaró que necesita un medicamento que lo buscó tres veces en Esquel y no lo consiguió. "Es algo normal. Lo tengo y no consigo la medicación acá. Y Cande continúa un tratamiento de salud que tiene hace años. Es algo privado”, indicó.

“Es un traslado de medicamento a una ciudad autorizada. Puedo mostrar los papeles de la empresa del taxi aéreo en donde figura ‘traslado de medicamentos para pasajeros en la ciudad de Esquel’. Nada más”, continuó Tinelli y agregó que él tiene su carnet de comunicador que le permitiría solicitar el permiso para regresar a Capital Federal y continuar con sus tareas laborales desde su hogar.





Luego de que se difundiera esta información, Tinelli fue entrevistado por Luis Novaresio en radio La Red y estalló contra el grupo Clarín: "Desde que vine a Esquel se dicen muchas mentiras. Con mi familia jamás violamos la cuarentena. Me apreció muy raro este ataque sistemático".

"Veo un hostigamiento sistemático del Diario Clarín, que me sorprende, porque es el diario donde trabajo a través de Canal 13; me han tratado dos veces en dos editoriales de pelotudo, con una falta de respeto absoluta", sostuvo.

Te recomendamos: Tinelli viajó a Esquel y desató miles de críticas

"Hay un ataque sistemático siempre del mismo medio y con mentiras. No entiendo por qué la saña: me parece injusta", dijo el conductir y agregó: "Acá no hubo un vuelo humanitario; es una mentira absoluta".

Tinelli terminó la entrevista con la polémica frase: "¿Clarín miente? Sí. Esta vez lo pongo yo".