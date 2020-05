Delgado: “Estamos contentos con el plantel que tenemos”

31/05/2020 - 01:42 Mundo Boca

El ex futbolista de Boca Juniors, Marcelo Delgado, integrante de la secretaría técnica del club, habló sobre temas que preocupan al ‘Mundo Boca’ como las renovaciones de contrato de Carlos Tévez y Mauro Zárate, y la continuidad de Franco Soldano, quien está a préstamo hasta el 30 de junio y se intentará renovar con el club dueño de su pase, el Olympiacos de Grecia.

“Estamos muy contentos con el plantel que tenemos. Vamos a hacer el esfuerzo por estos tres jugadores que pidió el entrenador Miguel Ángel Russo que se queden. Con Tévez la intención es acordar su continuidad, lo mismo con Zárate y Soldano, esperemos que lo podamos definir rápido”, añadió el ex delantero de Rosario Central y Racing Club.

En cuanto a la salida del arquero Marcos Díaz, cuyo préstamo vence en junio y se le avisó que no se lo renovarán, Delgado adelantó que no habrá vuelta atrás y que se irá de Boca.

“Lamentablemente Marcos Díaz no seguirá en Boca. Su contrato vence el 30 de junio y Russo le manifestó que no lo tendrá en cuenta. Lo estuvimos llamando, pero desgraciadamente no lo pudimos ver para decírselo cara a cara por la situación de aislamiento social, pero se lo hicimos saber con tiempo para que pueda buscarse otro club. Estamos muy agradecidos y le deseamos lo mejor”, concluyó el “Chelo” Delgado. l