Tévez se queda hasta fin de año, donará su sueldo y le respondió a Bermúdez

27/06/2020 - 02:08 Mundo Boca

Carlos Tévez anunció ayer que continuará en Boca Juniors hasta diciembre próximo y que su nuevo contrato será donado con fines benéficos, al tiempo que aclaró que no permitirá que le “falten el respeto” en relación a los dichos de los ex futbolistas y actuales dirigentes Jorge Bermúdez y Raúl Cascini, quienes lo trataron de “ex jugador”.

El “Apache” tomó esa decisión como gesto solidario ante el “difícil momento” que vive la población argentina por la pandemia de coronavirus y para no entrar en tensiones económicas con la dirigencia del club.

“Esto es una negociación y cada uno tiene una postura, me parece bien. Voy a seguir en Boca hasta diciembre y voy a donar todo mi contrato y la prima a una entidad sin fines de lucro”, afirmó en diálogo con radio La Red. “Lo decidimos entre todos, con mi esposa, mis hijos, mi representante, mi hermano. Vemos la realidad, tenemos gente que hace ollas populares y nos parece lo más justo”, entendió.

Tévez, de 36 años, admitió que desea “otra chance de jugar la Copa Libertadores”, lo que podría forzar la extensión de su vínculo unos meses más de acuerdo con el momento de la reanudación del torneo continental que fue suspendido en la segunda fecha de la fase de grupos por la emergencia sanitaria mundial.

El capitán “xeneize” explicó que “hay que esperar la respuesta de Boca” sobre su nueva postura en la mesa de diálogo y contó que una vez terminado el siguiente contrato analizará “qué hacer” con su carrera, sin descartar la chance de volver a vestir la camiseta del “Corinthians (Brasil) o West Ham (Inglaterra)”. Aunque después aclaró: “Se puede estirar mi carrera en Boca, tenemos que esperar que termine la Libertadores y luego sentarnos para ver qué es lo mejor, qué es lo más sano. Mi continuidad no depende de ganar la Libertadores”.

Boca le había ofrecido a Tevez un contrato por un año a partir del próximo 30 de junio de un monto muy inferior al que ganaba en el período del ex presidente Daniel Angelici, que además incluía varios premios por objetivos deportivos.

Las charlas para la renovación -dijo- “las llevan Jorge (Bermúndez), Raúl (Cascini) y ‘el Chelo’ (Delgado) -integrantes del Departamento de Fútbol Profesional- con Adrián (Rouco, su representante)”.

“Con Román (Riquelme) la última vez que hablé fue cuando me felicitó por el campeonato, en marzo. Estamos bien así, yo no lo quiero molestar a él y él no me quiere molestar a mí. Vamos juntos los dos, queremos ganar la Libertadores, lo que todos los hinchas quieren, es nuestro sueño y trataremos de lograrlo juntos” agregó.

En cuarentena en su campo de la ciudad bonaerense de Maipú, Tevez admitió que le molestó cuando se enteró que tanto Bermúdez como Cascini habían referido a él como “un ex jugador” cuando volvió del fútbol de China a principios de 2018.

“Acá no escucho ni veo nada pero me llegó y molesta, pero no pasa nada. Me quiero ir bien de Boca, no me quiero pelear absolutamente con nadie pero tampoco voy a dejar que me falten el respeto. Queda acá, lo hablaremos en privado por el bien de Boca”, contestó.

De Raúl Cascini en particular, de quien es amigo y ex compañero de la época de oro de Carlos Bianchi, comento: “Le diría a Raúl: ‘Boludo, vení y decímelo a mí, no le digas nada a la prensa’. Él me agarrará la oreja como siempre, le daré un beso, un abrazo. Tenemos que estar todos juntos para tener ese objetivo que es la Libertadores”.

El “Apache” fue prudente en cuanto a la vuelta del fútbol

Carlos Tévez fue prudente sobre la situación general del fútbol argentino, suspendido desde marzo pasado por la pandemia.

“Son situaciones que tienen que manejar las autoridades y nosotros ser prudentes con lo que declaramos”, entendió el delantero de Boca.

“Lo que viene va a ser complicado, esto cambió el mundo y tendremos que adaptarnos a lo que nos lleve la pandemia. Hay gente que se está muriendo y otra que la están pasando mal. Sería egoísta pensar sólo en nosotros”, concluyó el jugador de 36 años.

Tévez fue una de las figuras en los últimos siete partidos de este año para que Boca pueda lograr la Superliga y convirtió el gol que le dio el título ante Gimnasia en la última fecha.

En el club de que es hincha, el “Apache” logró 10 títulos oficiales, entre ellos una Copa Libertadores y una Copa Intercontinental; jugó 246 partidos y convirtió 85 goles.

Tévez: “Con Jorge Ameal tenemos una relación de respeto”

Tévez dijo ayer que con Jorge Ameal, presidente de Boca Juniors, “tenemos una relación de mutuo respeto, aunque tengamos nuestras diferencias, y eso ayudó mucho, nos respetamos por el bien del club”.

Tévez se refirió al presidente “xeneize” tras sus fuertes declaraciones de ayer, en las cuales se mostró enojado con Jorge Bermúdez y Raúl Cascini, ayudantes en secretaría de fútbol de Boca de Juan Román Riquelme, vicepresidente segundo del club de la Ribera.

En declaraciones a la radio La Red, Tévez sostuvo que jugará hasta fin de año con la camiseta azul y oro, y que donará ese importe del contrato a una entidad sin fines de lucro.

Carlos Tévez es amigo de Daniel Angelici, ex presidente de Boca que le concedió jugosos contratos en su regreso al fútbol argentino, y a quien apoyó en 2015 para su reelección en Boca, en línea con Mauricio Macri, ex presidente de la Nación.

En 2019, Tévez apoyó a Cristian Gribaudo, quien se postulaba como sucesor de Angelici, y que fue ampliamente derrotado por Ameal, con Riquelme como motor esencial para ese triunfo.

Tras la obtención del título de la Superliga en marzo, con el ex Corinthians, Manchester City y Juventus como figura en los últimos siete partidos, en reiteradas veces Ameal dijo que “con Tévez no habrá ningún problema para la renovación de su contrato”, que vence el 30 de junio.

“Entre las ganas de él (por Tévez) y las nuestras, esto se resuelve rápido. Con Carlitos está todo bien, nuestra idea es que se retire en Boca. Su contrato se resuelve en cinco minutos”, dijo Ameal en varias oportunidades.

Si bien la relación entre ambos es buena y de respeto, no pasa lo mismo entre el representante del jugador (Adrián Ruocco) y Ameal, quien se molestó por alguna versión que le llegó y que indica que el empresario tuvo mucho que ver en la salida del juvenil Santiago Ramos Mingo en carácter de libre al Barcelona B en enero de este año, algo que la masa societaria de Boca considera una “estafa”, consensuada con la saliente gestión de Angelici.

Carlos Tévez, de 36 años, afirmó ayer que quiere seguir en Boca con un contrato de seis meses y que donará ese importe a una ONG. Tévez fue figura clave para obtener la última Superliga, donde le hizo el gol del campeonato a Gimnasia en la victoria por 1 a 0 en La Bombonera.