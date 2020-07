Kannemann aseguró que está abierto para escuchar la oferta de Boca

20/07/2020 - 21:29 Mundo Boca

Walter Kannemann, zaguero central de Gremio de Porto Alegre, se mostró abierto a escuchar una propuesta de Boca, que está en la búsqueda de un marcador central de jerarquía.

“Sé que han preguntado de Boca en algún momento, pero eso no quiere decir que te lleven. ¿Por qué no le atendería a Riquelme? No es un compromiso responderle, primero lo atendería porque es Riquelme y todo el mundo sabe lo que significa en el fútbol. Después, habrá que ver lo demás”, sostuvo el, por ahora, jugador de Gremio.

Más allá de que esta declaración parece ir de la mano con el deseo de la dirigencia boquense, el mismo Kannemann se encargó de aclarar que está “muy feliz en Brasil”, aunque también reconoció que “es todo muy dinámico y uno nunca sabe”.