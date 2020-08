El cruel meme que le hicieron a Lola Latorre y que la llevó a cerrar su cuenta de Twitter

22/08/2020 - 11:14 Pura Vida

Lola Latorre viene siendo una de las participantes más cuestionadas en la pista del Cantando 2020 y no solo por el jurado, sino también por la gente que le dedicó fuertes comentarios en las redes sociales, haciendo que la joven decida dar de baja su cuenta.

"Siempre tuve Twitter, pero nunca lo usé. No tenía la aplicación, directamente, y Lizardo (Ponce) me incentivó: 'Hacete Twitter ahora que estamos en el Cantando'. Y lo reactivé", dijo angustiada la hija de Diego Latorre.

"Pero desde la primera gala me puse mal por los comentarios, no por la crítica, que me la recontra banco porque no cantamos bien y estamos para aprender, pero hay mucha violencia y comentarios agresivos. Por eso lo mejor fue dejar mi cuenta ahí", agregó.

Respecto a lo que más le dolió, dijo que le dedicaban agresiones tildándola de anoréxica y un meme en el cual la comparaban con "Peter La Anguila".

"Dicen cosas que son muy violentas que no me parecen para naa graciosas", finalizó.