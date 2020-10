Orgullosamente wichi y cultor del freestyle con ritmos y denuncias que nacen del corazón

03/10/2020 - 21:19 Pura Vida

Detrás del seudónimo “Bandiel” y de sus rimas y denuncias al ritmo del freestyle, se encuentra Vivaldo Sánchez, integrante del pueblo wichi y estudiante de enfermería en la Universidad Nacional de Formosa (Unaf) que contó su historia y el modo en el que el rap lo ayudó a expresarse.

“Hoy me atrevo a escribir/ esto que llevo en mi memoria/ sí, a continuación voy a contar mi historia/ es un poco complicado de expresarme/ pero con el rap voy a desahogarme”, narró al ritmo de sus fraseos.

Bandiel vive en la ciudad de Formosa desde este año porque vino a estudiar enfermería en la Unaf y se encuentra en el segundo cuatrimestre del primer año de la carrera: “Porque en la comunidad hacen falta los enfermeros”, explicó.

La comunidad originaria a la que se refiere es María Cristina, ubicada a unos 600 kilómetros al oeste de la ciudad capital, donde nació Vivaldo hace 18 años.

“Mi familia es muy humilde, crecí viendo cosas feas, pero gracias a Dios todo se resolvió”, dijo a Télam.

Es hincha de Boca, rapea y escribe sus letras desde los 13 años y, aunque reconoce que su familia no lo acompañó en un principio con el sueño del rap porque no entendía su pasión por esta disciplina artística, esa situación cambió con el tiempo y hoy sus padres y hermanos se alegran por sus logros.

El artista se presentó por primera vez en septiembre de 2019 frente a sus compañeros del colegio, en el día del estudiante. “Siempre quise hablar, pero tenía un nudo en la garganta y a los 12 años empecé a escuchar rap. Me sentía identificado con las historias que escuchaba en esas canciones”, relato.

“Cuando practicaba, lo hacía escondido, me encerraba en mi habitación con la computadora de Conectar Igualdad. En ese momento tenía unos 15 años y me ponía mis auriculares, usaba el micrófono de la net y me ponía a rapear”, destacó.

Bandiel recordó cuando se animó a presentarse en el colegio con sus rimas: “Fue en mi comunidad, estaba muy nervioso, mis profesores me apoyaron, algunos pensaban que eran ellos -los profesores- los que me escribían las letras”.

Para el artista del freestyle, la música tiene la capacidad de sanar: “Escribí una canción que decía, que ‘mi papá estaba perdido por el alcohol / y me costaba ver el sol’, hoy eso ya cambió, perdoné a mi padre y es algo positivo”, enfatizo.