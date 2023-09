"Las mujeres en el Ejército de los Andes", fue el tema de debate en la 1ª Feria del Libro Municipal

01/09/2023 - 21:28 La Banda

Las integrantes de la carrera de Licenciatura de Historia de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (Unse), Eugenia Hernández Reimundi y Evangelina Isac, disertaron en la Escuela de Robótica sobre "Las mujeres en el ejército de los Andes".

Las docentes interactuaron con un grupo de alumnos del colegio secundario de Villa Atamisqui que visitaron la ciudad de La Banda para asistir a la "1ª Feria del Libro Municipal", que concluyó ayer con la organización de la Municipalidad local.

Al respecto, Hernández Reimundi e Isac, indicaron: "Hemos contado un poco sobre el paso de las mujeres en el Ejército de los Andes, sobre todo visibilizando a las mujeres en el cruce de los Andes, que son temas quizás por ahí pocos abordados".

Las docentes resaltaron: "Esto de pensar a las mujeres en sus distintos roles, en el marco de uno de los hechos históricos más significativos que tiene nuestro país, no solo pensando a las damas mendocinas, que son las que van a coser y van a confeccionar la bandera, sino también de otros sectores, como mulatas, negras, que colaboraron en la empresa sanmartiniana. Y sobre todo las que acompañan a San Martín en el cruce como por ejemplo Josefa Tenorio, o el caso particular de Pascuala Meneses, que en realidad se va a enrolar en las filas del Ejército bajo el nombre de Pascual, pero cuando ya estaba avanzado en esa primera parte, es descubierta por Las Heras, entonces la obliga a retroceder y volver a Mendoza".

"También las mujeres participan, no solo esto, confeccionando la bandera, estando frente al campo de batalla, sino que también como chasquis o mensajeras. También hablamos un poco sobre Remedios y Mercedes, los grandes amores de San Martín, y también un poco de chusmerío que les gusta a los chicos de secundaria, saber un poco más sobre la vida amorosa y la participación de la mujer detrás de los grandes procesos de la historia", finalizaron.

Margarita Paz presentó "Juegos del Folclore"

Fue presentado el libro "Juegos del Folclore", trabajo de investigación rico en cultura y tradiciones de Margarita Paz. "Mi libro surge de un trabajo de investigación para presentar en la Universidad de Salamanca para optar por el título de Master en Educación Física, fue entonces cuando me pregunte, cómo voy a hacer un libro si todavía no se los motivos y las necesidades dentro del folclore de nuestra provincia, me puse a ver que hay distintos escritos sobre comidas.