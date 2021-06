Natalia Solián, actriz mexicana, le pone el cuerpo a una “buchona y estrella pop del narcotráfico” en “Somos.”, la serie que estrenará mañana Netflix

29/06/2021 - 13:46 Camerino

La actriz mexicana, Natalia Solián, aguarda con nervios y mucha emoción la serie “Somos.”, que la plataforma Netflix estrenará mañana miércoles 30 de junio. Es que para Natalia, “Somos.” (Si, así, con un punto) es su debut como coestelar en una serie.

En una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, vía Zoom, Natalia reveló los aspectos de Cindy, su personaje. “Ella es una “buchona”, una estrella pop del narco. Esa es la Cindy, que es mi personaje. Más allá de ser como un dato cómico, si nos regala una mirada a lo que se vive en el norte. Yo crecí en Culiacán, Sinaloa, y he vivido y he crecido con mujeres como la Cindy, incluso dentro de mi familia; o sea, el estereotipo de la mujer objeto, el estereotipo de la mujer que encubre la violencia, que al final es apedreada por la sociedad porque era ella la que sabía y avalaba”, reflexionó.

“¡Qué delicado! porque, al mismo tiempo, estas mujeres son productos de una sociedad que encumbra la violencia y que nos ha comprado ese estereotipo, el estereotipo de las grandes operaciones físicas, el estereotipo del exceso de maquillaje, de las uñas de gel largas, lo que vemos en la televisión y nos parece loable. Ellas lo encarnan, pero porque son distintas al resto de la población que vive bajo el yugo del narcotráfico e igual no dicen nada”, indicó.

“Somos.” es una serie de ficción basada en el reportaje que la reconocida periodista Ginger Thompson (periodista estadounidense y ganadora del Premio Pulitzer en 2001 escribió sobre una masacre real ocurrida en Allende, Coahuila. Creada y producida por James Schamus y escrita por él y por las mexicanas Monika Revilla y Fernanda Melchor, “Somos.” es la primera serie que aborda la violencia del narcotráfico desde la perspectiva de las víctimas. Es una obra coral, con múltiples protagonistas, cuyas historias recrean la vida cotidiana de una pequeña comunidad rural que, sin saberlo, se ve azotada por una tragedia desencadenada por una operación fallida de la DEA.





¿Cómo vives esta experiencia?

Francamente, estoy muy emocionada. Esta es mi ópera prima. Es mi primer trabajo que yo realizo en medios audiovisuales. Mi formación es como actriz de teatro y durante un tiempo pensé que ese iba a ser mi perfil. Sin embargo, la industria se ha diversificado tanto y, en realidad, el cine tiene su magia. Llegué a este proyecto con una historia maravillosa y ahora estoy, francamente, ansiosa por verme ahí y por ver a mis compañeros.





Por lo que se cuenta, es una historia impactante donde al narco no se lo glamuriza sino que a quien se le da la voz es a las víctimas de estos.

Ese es un punto que me conmovió bastante. Fue mi gancho principal con este proyecto porque, en efecto, el espectáculo ha comprado actos terribles y delincuenciales como el del narco. Sin afán de hacer un análisis detallado, porque no soy especialista, pues, por lo menos en este país continuamente caemos en una apología bastante redundante de la violencia que ya en sí ocupa a nuestro país porque creo que esa es la palabra, nos han ocupado, han ocupado nuestra cultura y nuestra sociedad para, deliberadamente, ejercer poder. Tristemente, los medios, con el afán, supongo, de exponer el tema han terminado por comprarnos la idea de los héroes. A una sociedad como la mexicana y creo que como cualquier país de Centroamérica para Latinoamérica, es una realidad terrible y muy poco necesaria porque, insisto, ya vivimos en una redundancia de un poder que nos avasalla como sociedad y nos pone en un lugar de poca elección. Entonces, “Somos.” aborda la perspectiva de las víctimas, de un acto terrible que sucedió en Coahuila, en el 2011, un acto inconcluso además porque políticamente no tuvo una resolución. Por lo tanto, no hay justicia para este hecho. Interesante experimento el de tratar de ocupar el coro para exponer la violencia. Era el punto de vista que nos hacía, que le hacía falta al entretenimiento. Y, acá (en “Somos.”) está expuesto así, como bien lo dices.





¿Cómo se explica que este hecho, sucedido en Allende, Coahuila, en el 2011, no se haya denunciado oportunamente sino años después?

Es un tema complejo, doloroso también. Acá es muy difícil la libertad de expresión. Es un acto de valentía señalar y hablar. Y muchas veces suceden cosas tan evidentes en los ojos de poblaciones enteras en este país, y hay miedo, hay mucho miedo. Yo creo que el responsable de que no nos hayamos enterado como sociedad, evidentemente, más allá del gobierno y del poder donde es inútil entrar a señalar en esos sitios, fue el miedo, un miedo absolutamente justificado además, un miedo que no se puede quebrantar ni ahora ni con una serie como “Somos.” en cartelera. Es un miedo que es legítimo, pienso yo, y que además nos ha puesto en cifras rojas de muerte de periodistas y de hechos terribles que terminan recalcando el hecho de la violencia primordial. Creo que es una pregunta antropológicamente compleja, pero sin dudas había muchos intereses para que ese acto no saliera a la luz y esos intereses triunfaron. Años después, Ginger Thompson, que es la encargada de escribir “Anatomía de una masacre”, tratado en el cual está basada esta serie, tuvo la fortaleza y la suerte política de poder entrar ahí y de poder indagar. Gracias a ella es que tenemos datos precisos y podemos recrear ese momento…sin duda, pues en realidad no sabemos lo que pasó. Creo que ni lo sabremos, pero por lo menos ella se acercó a la verdad y gracias a eso ahora tenemos “Somos.” en la pantalla como un gran acto de valentía.





¿Esta serie va a generar un debate? ¿Alumbrará puntos oscuros o crees que el miedo va a seguir reinando?

Es hermoso, y que a mí me conmueve, que plataformas como Netflix volteen a ver este tipo de denuncias, porque si creo que es una denuncia, y que le den presupuesto y cabida a algo que podría ser tan escabroso políticamente. En ese sentido, creo que ya no hay marcha atrás. O sea, lo hermoso de la ficción siempre ha sido esta cualidad espejo que tiene para las sociedades. Los griegos lo hicieron infalible. Entonces, Netflix nos regaló el micrófono y nosotros como mexicanos, y yo específicamente como norteña, tuvimos la valentía de venir a ponerle rostro a este suceso. Es un hecho histórico porque nunca hemos tenido una plataforma, por lo menos en este país, que se dedique a hacer una investigación certera, franca, transparente y poéticamente limpia. Siempre terminamos coqueteando un poco más con el escándalo y con lo mucho que puede vender eso, y sin duda ese no és el corte de esta serie. El corte de esta serie sí tiene que ver con la anagnórisis, con la revelación y la catarsis. En ese sentido, pues, no hay manera de tener más miedo, sobrepasa a cualquier esfera política, está hablando de nosotros como sociedad, está poniendo el dedo en algo que es muy íntimo y que si nos corresponde a la ciudadanía que es, pues, todos los aspectos que están infiltrados en nuestra cultura y que terminan siendo parte inconsciente de un cotidiano que no hemos roto y a veces dejamos de plantearnos esa revolución pequeña e individual porque ya no somos conscientes de ella y tampoco hay muchos aparadores que nos puedan poner eso a la mira. La gente quiere ligereza y quiere reír, y es necesario y es salud eso también, pero no hay que olvidar que la reflexión tiene una parte dolorosa sobre todo cuando es algo que nos acontece en el presente.





¿Ese “Somos.”, como nombre de la serie, interpela a la sociedad mexicana?

Absolutamente. Por eso tiene un punto al final porque a los creativos les interesaba mucho que fuera leído como una afirmación y no como un título abierto o como una probabilidad sino como una certeza: somos. Somos lo que sucede en el sur, somos lo que sucede en el centro y somos lo que sucede en el norte. Es muy conmovedor, me parece. Por lo menos, este país está muy deslindado de esos extremos y creo que del resto de América. Está en una posición políticamente incómoda respeto aliarse con su propia historia. Y creo que una mente como las de James Schamus, Monika Revilla y Fernanda Melchor fueron capaces de hacer, justamente, una gran metáfora con ser y con mostrarnos.





Leí que en la obra se preservan las identidades y se recurre a nombres ficticios. ¿Por qué consideras que se apela a este recurso?

Lo que es muy importante conservar acá es que estamos hablando de un hecho que fue real, pero que solamente va a poder provocar esa catarsis en la sociedad si creamos el mundo de la ficción. Me parece un gran acierto porque no se trata de reabrir la herida en aquellas personas que evidentemente tendrán este material al alcance y que vivieron en primera persona esta tragedia. Entonces, siempre cabe la poesía y la imaginación pues empieza por el juego. Yo creo que es un gran juego el decir vamos a tomar este acontecimiento, pero vamos a darle algunos giros que tiene que ver con el imaginario de los creadores de este guión. Por ejemplo, mi personaje es completamente ficticio. No hay registro de ella en el anecdotario histórico, pero es maravilloso porque es un personaje que nos viene a dar contexto. La serie tiene esos pequeños regalos que si bien son parte de la ficción termina hablándonos de la realidad.





CONOCIENDO A NATALIA SOLIÁN

Natalia Solián inició su formación artística durante la infancia. Comenzó su trayectoria profesional a temprana edad participando en el proceso de investigación y creación escénica Plenaria, en Pátzcuaro, Michoacán para el programa de Teatro Escolar. Cursó la licenciatura de actuación en la Escuela Nacional de Arte Teatral. Se formó en distintas disciplinas corporales y danza. Ha participado en más de veinte puestas en escena y ópera entre las que destaca, “Donde se cruzan los sueños” de Alberto Solián, “El viaje interminable” de David Olguín y “Medea” de Mauricio García Lozano. Ha incursionado en el cine y la televisión; debutó con su aparición coestelar en la serie “Somos.” para la plataforma Netflix, co -protagonizó la película “500 millones de zapatos rojos”, dirigida por Carlos Kaiser, próxima a estrenarse y debutó como protagonista en la película “Huesera” dirigida por Michelle Garza, próxima a estrenarse. Es gestora y coordinadora artística de Plataforma P.M, proyecto de investigación multidisciplinaria que actualmente cuenta con el apoyo del Programa de Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales del Sistema de Creación (FONCA). Ha desarrollado investigación en el estudio de la conducta y su relación con la ficción, actualmente cursa la maestría en Psicología Humanista. Ha acompañado procesos de docencia y coaching actoral enfocados en el entrenamiento físico y el cuerpo en relación con la ficción.