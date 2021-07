Gene Simmons, líder de Kiss, pidió: “¡por favor, vacúnese!, vacúnese con las dos dosis”

20/07/2021 - 16:14 Camerino

Gene Simmons, líder de la banda de rock Kiss, exhortó a todos a “vacunarse con las dos dosis” y a hacerles “caso a los científicos y médicos” acerca de lo que aconsejan sobre lo que debe hacerse en el contexto de pandemia que se vive en el mundo por el coronavirus.

El prestigioso músico hizo estas declaraciones en una conferencia de prensa virtual que brindó hace instantes y que fue organizada por A&E, señal que el próximo 21 y 22 de agosto, a las 22, emitirá “Kisstory”, un nuevo especial documental de su ciclo Biography, que celebrará los 50 años de Kiss, una de las bandas más icónicas de todos los tiempos y que contará las historias detrás del gran fenómeno que fue este exitosísimo grupo de rock estadounidense con origen en los años setenta.

En ese encuentro virtual con más de 300 periodistas, en el que estuvo EL LIBERAL , pidió a sus fans que se vacunen cuando vayan a los conciertos que se realizan próximamente. Confirmó también que Netflix prepara una película sobre el grupo.

Simmons contó que “nunca usé drogas, ni fumé”. Destacó que su mayor inspiración para no caer en esto fue su madre. “La mayor inspiración que tuve fue mi madre. Llegó hasta los 90 años. Cuando ella tenía 14 años estuvo en un campo de concentración de la Alemania nazi, donde perdió a muchos de sus seres queridos. Siempre he dicho que yo no tenía derecho de romperle el corazón a mi madre. Aún hoy, cada cosa que voy a hacer pienso en ella. A los amigos imbéciles no hay que hacerles caso, a una madre sí. ¿Quién daría la vida por uno? ¿Un amigo? El que daría la vida por uno es una madre. Hay que escuchar a las madres. Ella es mi gran inspiración”.

Su madre, Florence Klein, nació en la región Jand de Hungría, y sobrevivió a los campos de concentración nazis.1 Su madre y su hermano, Larry Klein, fueron los únicos miembros de su familia que sobrevivieron al Holocausto. Su madre falleció en diciembre del 2018.

Simmons, quien nació como Chaim Witz el 25 de agosto de 1949, en el Hospital Rambam, en Haifa, Israel, de padres (su papá se llamaba Ferenc "Feri" Yehiel Witz) emigrantes judíos de Hungría, recordó que cuando llegó a EE.UU tenía 8 años sin saber hablar inglés “solo un poco en hebreo y algo en húngaro”.





¿Qué es lo que recordás de Latinoamérica y de Brasil?

La comida es increíble. La historia del lugar y la historia de cómo los europeos llegaron, especialmente los españoles y los portugueses, y como destruyeron la cultura originaria de los pueblos originarios de la región. Aparte de este caos, surgió una civilización increíble que está presente en toda Sudamérica, América Central y que no tiene par en el mundo.

¿Qué significa la historia para Gene Simmons y si puedes compartir los mejores momentos y saber si tenes algún lamento de algo que no estuvo?

Tuvimos buena suerte porque todos nosotros estamos en buena salud, estamos fuerte y muy ansiosos por salir de gira de nuevo y hacer cien ciudades en todo el mundo, pero lo importante es ser siempre muy honesto con los fans y decir la verdad, siempre la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Existen historias maravillosas y también historias tristes de los miembros que cayeron en las drogas, el alcohol, tiempos difíciles. Tuvimos tiempos muy buenos, pero difíciles también. Lo más importante que nosotros le debemos a nuestros fans es la verdad. La “Kisstory” cuenta la historia completa de Kiss, la historia de la banda pero también dice las verdades, todas las verdades, las buenas y las malas.

Una vez dijiste que nunca fuiste víctima de la fama, ni de la droga, pero que una vez fuiste víctima de tu ego. ¿Podrías desarrollar esta idea?

Es verdad. Nunca utilicé drogas, nunca fumé tabaco ni esas cosas, pero sí tengo un gran ego y lo sé, lo reconozco. Una de las cosas que hay que tratar de hacer es tratar de controlar. Yo fui hijo único, no tuve nunca hermanas ni hermanos. Entonces, lo único que podía hacer es mirarme al espejo y verme a mí mismo. Y cuando uno se mira al espejo solamente ve su propio reflejo. Entonces, es bastante fácil olvidarse que las cosas requieren un equipo. Si Paul (por Paul Stanley) no me hubiera acompañado yo no estaría aquí.

¿Qué significa el amor, la música y la familia para Gene Simmons?

El amor es algo extraño. Uno puede estar enamorado de un país, de una mujer, pero hay algo extraño con respecto a Kiss porque Kiss empezó como un banda y se transformó en una familia, una familia no en la que uno nace. Es fácil amar a la familia porque son tu sangre, pero con Kiss, como la mayoría de las familias, había peleas, discusiones, algunos estaban en buena salud y otros no tanto, pero hay que recordar que a lo largo de la historia de la banda, aún en los tiempos difíciles, siempre iba a haber familia. Peter (Criss, baterista) y Ace (Frehley, guitarrista) siempre serán familia. Sin ellos nosotros no estaríamos aquí, pero si ellos estuvieran aquí quizás no existiría Kiss. Hay que recordar que, a fin de cuentas, se trata siempre de la familia y una banda es una familia. Yo dediqué más tiempo en las giras y en la banda que con mi propia familia.

Ahora son una de las pocas bandas que tienen un nuevo documental y una gira por delante ¿Qué fue lo mejor y lo peor que te trajo la pandemia?

Nosotros nos mantuvimos inteligentes al respecto. Obviamente, mantuvimos la distancia porque no queríamos enfermarnos y no queríamos enfermar a nadie. Yo sé que en Brasil hoy esto es un problema muy grande. Las políticas se interponen con la ciencia y ahí pasan cosas muy malas, la gente muere y esto es muy serio. ¡Por favor, vacúnese ¡ ¡por favor, vacúnese! Vacúnese con las dos dosis. Tienen que hacerlo no solo por ustedes sino porque existen otras personas que pueden morir porque algún político nos dice que la vacuna no sirve. Los políticos son idiotas, escuchen a los científicos y a los médicos. El mundo sigue sin ser un lugar seguro, pero es más seguro que lo fue al inicio de la pandemia. Entonces, vamos a empezar a salir con mucho cuidado todos los que participan de la gira. Todos van a utilizar barbijos, todos van a estar lavando sus manos treinta segundos antes de tocar cualquier cosa. Alentamos y urgimos a todos, a los que vengan a nuestros conciertos, ¡por favor, vacúnese! De hecho, tenemos el Crucero de Kiss y vamos a pasar por un montón de lugares y uno no puede subirse al crucero a menos que se vacune.

Está el documental (en A&E), la gira y el crucero. ¿Qué más?

Tenemos una peli de Netflix (se llamará Shout It Out Loud) que va a surgir el año que viene, con actores y grandes directores. El director será el que dirigió el último filme de Piratas del Caribe (Joachim Rønning, cineasta noruego conocido por su trabajo en “Kon-Tik”, “Piratas del Caribe: La venganza de Salazar” y “Maléfica: Dueña del Mal”). Esto, realmente, es un gran mérito para nosotros. La historia se centrará en nosotros (Gene Simmons y Paul Stanely). Contará la relación entre ambos y cómo surgió el grupo.

UN GRAN ESPECIAL

Luego del éxito de “Las Nueve Vidas de Ozzy Osbourne”, especial que emitió A&E el pasado mes de marzo también bajo el sello de Biography -la franquicia ganadora del Emmy que destaca a las personalidades y eventos de interés periodístico con puntos de vista reveladores y contundentes-, A&E presenta este imperdible documental dirigido por D.J. Viola que narra las cinco décadas de la banda en la industria de la música y que además cuenta con el apoyo de los propios miembros de Kiss: los fundadores Paul Stanley y Gene Simmons mientras reflexionan sobre su carrera histórica.





Después de 50 años de Rock & Roll All Night y de fiesta todos los días, la banda número uno en ventas de discos de oro de todos los tiempos, Kiss, comparte su historia de éxito antes de finalmente romper su última guitarra y extinguir al demonio que escupe fuego.

Paul Stanley y Gene Simmons, junto con los miembros actuales Tommy Thayer y Eric Singer, así como los invitados Dave Grohl (Nirvana, Foo Fighters), Tom Morello (Rage Against the Machine), el manager Doc McGhee (Motley Crue, Bon Jovi), el productor musical Bob Ezrin (Alice Cooper, Pink Floyd) y más contarán la salvaje historia de una de las bandas más exitosas e influyentes del mundo.

Vendiendo más de 100 millones de álbumes en todo el mundo y con más de 40 años de récord mundial en giras, la banda del Salón de la Fama del Rock and Roll dará a los espectadores una mirada entre bastidores de su ascenso a la fama.

Con sesiones de grabación original, filmaciones caseras, historias detrás de escena e imágenes singulares, el documental otorga a los fanáticos un pase de acceso total al legendario viaje de la banda.

Los fans escucharán un relato de primera mano de la emotiva historia detras del comienzo de la banda en la arenosa escena del rock de los ‘70 en la ciudad de Nueva York, su meteórico ascenso a la fama, casi perdiéndolo todo por las drogas y el alcohol en los ‘80 y cómo finalmente lucharon para volver a la cima de las listas en los ‘90 para convertirse en un nombre familiar sinónimo de Rock 'N Roll.

“Kisstory” de Biography es una producción de Leslie Greif, producida para A&E Network por Critical Content y Big Dreams Entertainment con Leslie Greif y Jenny Daly como ejecutivas Productores y D.J. Viola como director.

Elaine Frontain Bryant y Brad Abramson se desempeñan como productores ejecutivos de A&E Network. A + E Networks posee los derechos de distribución mundial.

La célebre marca Biography sigue destacando a personalidades y eventos de interés periodístico con puntos de vista convincentes y sorprendentes, y sigue siendo la fuente que define las historias reales de algunos de los narradores de no ficción más consumados de nuestro tiempo.