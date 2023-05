EL LIBERAL con las marionetas y los actores de “Muppets Mayhem: Confusión Eléctrica”, serie original que estrenó Disney +

17/05/2023 - 14:11 Camerino

Por Emilio Marcelo Jozami

De la Redacción de EL LIBERAL

Disney + estrenó la temporada completa de “Muppets Mayhem: Confusión Eléctrica”, serie original que sigue a The Electric Mayhem Band — con el Dr. Dientes como vocalista y tecladista, Animal en percusión, Floyd Pepper en voz y bajo, Janice en voz y guitarra, Zoot en el saxo y Lips en la trompeta — en un viaje épico lleno de música rumbo a la grabación de su primer álbum de estudio. Con la ayuda de la joven y motivada ejecutiva Nora Singh (Lilly Singh), la banda de Los Muppets se encuentra frente a la escena musical actual cuando se propone por fin grabar su primer disco de estudio.os 10 capítulos de The Muppets Mayhem ya están disponibles en Disney+.





La serie es protagonizada por Lilly Singh, Tahj Mowry, Saara Chaudry y The Electric Mayhem Band. Basada en los personajes creados por Jim Henson, esta nueva entrega de Disney es producida por ABC Signature y The Muppets Studio.El proyecto fue desarrollado y escrito por los productores ejecutivos Adam F. Goldberg (The Goldbergs), Bill Barretta (The Muppets y Muppets Haunted Mansion) y el coproductor ejecutivo Jeff Yorkes.

Michael Bostick, Kris Eber y David Lightbody y Leigh Slaughter de The Muppets Studio también actúan como productores ejecutivos. Música original, a cargo de Linda Perry, productora musical ejecutiva y miembro del Salón de la Fama de Compositores.





CON LILLY, TAHJ Y SAARA

Disney organizó una conferencia de prensa virtual, en la que estuvo EL LIBERAL, en la que participaron, en una primera ronda, las simpáticas marionetas, y luego los jóvenes actores. Fue una conferencia de prensa singular en la que, tanto los muñecos como los actores de carne y hueso Lilly Singh, Tahj Mowry y Saara Chaudry dieron detalles de cómo fue grabar la primera serie original con Muppets que nunca antes habían adquirido tanta visibilidad como ahora, a excepción de Animal que no podía faltar en esta nueva entrega.. Lilly Singh interpreta a Nora, Tahj Mowry es Moog y Saara Chaudry es Hannah.

Durante el encuentro virtual con los periodistas, Lilly Singh contó: “Aprendí mucho de la producción, en especial cosas técnicas sobre cómo interactuar con los Muppets. Los días de grabación fueron muy largos, pero nos divertimos mucho. Escenas que grabas con humanos en 20 minutos, pueden durar cuatro horas con los Muppets”.Por su parte, Saara Chaudry, abundó: “También aprendimos sobre resiliencia y amor. Se necesita un alto nivel de flexibilidad, paciencia y cariño por las personas con las que trabajas. Formé parte de elencos muy buenos en el pasado, pero ninguno como este. Amo a estas personas. Lo que ellos hacen es mágico y llega un punto en el que te olvidás que son marionetas. Los Muppets son increíbles improvisando. Incluso, fuera de cámara ellos siguen hablando y son muy graciosos. ¡Eso podría ser directamente otro show! No les voy a mentir”.





En tanto, Tahj Mowry enfatizó: “Si bien es un programa de televisión, es totalmente diferente a cualquier cosa que haya hecho antes. Fue muy divertido y lo captamos bastante rápido, pero mi primer día fue muy abrumador porque decía ‘ah, bien, tengo micrófonos en los pies´.

Particularmente pienso que tienen una forma de llegar a todos, entrás y te olvidás que no son humanos, te olvidás”.

PALABRAS DE LAS MARIONETAS

“The Muppets Mayhem” hizo su primera aparición en 1976 en el piloto de “El show de los Muppets”, el recordado programa que acompañó a varias generaciones y sigue teniendo gran vigencia. Dr. Dientes, Animal, Floyd Pepper, Janice y Zoot también tuvieron la palabra en la conferencia de prensa virtual. Algo maravilloso y sorprendente para todos los periodistas que participamos de este encuentro con estas figuras tan singulares.La forma en que se desenvolvieron en la conferencia de prensa, por momento, hacía pensar que no eran títeres.





Entre chascarrillos y dueños de un humor formidable, remarcaron: “No fue fácil hacer esto. No puedo hablar por los demás, pero la única cosa a la que llegamos a tiempo, al menos yo, fue el almuerzo”, fue lo que manifestó Floyd Pepper, Posteriormente, con un humor más ácido, disparó: “En esta serie no hay ranas ni cerdos”.

La moderadora de la conferencia les preguntó cómo hacían para estar felices todo el tiempo en medio del caos. “Trato de mantenerme enfocada espiritualmente y me aseguro de que mi aura se mantenga rosa o verde”, indicó Janice.