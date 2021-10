Lawn Tennis golpeó en el final, ganó el clásico y la Copa Diario EL LIBERAL

23/10/2021 - 22:53 Deportivo

El clásico del rugby santiagueño era de Old Lions, pero a dos minutos del cierre apareció en gran acción Álvaro Maguicha para zambullirse en el ingoal, más la conversión de Coronel, para darle al Santiago Lawn Tennis el triunfo ayer por 16 a 13, y de esta forma conseguir pasar a la final del Integración de Rugby y adueñarse de la Copa 123º Aniversario Diario EL LIBERAL. El duelo decisivo será en dos semanas ante el ganador de Universitario y Gimnasia y Tiro.

El partido fue parejo, con jugadores que intentaban pasar al ataque un tanto imprecisos y con fricción. Ello produjo que los dos equipos se quedaron en varios pasajes con hombres de menos porque vieron amarilla.

Pegó primero Old Lions con la certera patada de Carlos Coronel a los 5 y 11 minutos.

Lawn Tennis comenzó a jugar más la pelota hacia ambos lados de las líneas, y ello provocó que el local cometiera demasiada infracciones que fueron bien aprovechas, y también con la ayuda del viento llegó el descuento a los 14 minutos con un penal de Caputo y sobre los 22 llegó la igualdad por un exquisito drop de Mariano Coronel, quien recibió la habilitación luego de una pelota capturada en el line one, para darle con la zurda bien arriba y poner la igualdad para los rojiblancos.

A partir de ahí, la visita manejó mejor los tiempos e intentó jugar un mejor rugby, lo que provocó espacios para intentar desnivelar una vez más por intermedio de Caputo sobre los 30 minutos, pero la pelota se fue apenas desviada de la H. El que sí pudo convertir fue su compañero Mariano Coronel, uno de los jugadores de la tarde, quien sobre los 34 minutos puso al frente al Lawn Tennis por 9 a 6.

En dueño de casa tuvo también su oportunidad para desnivelar antes de irse a los vestuarios, pero esta vez la patada de "Poqui" Coronel no tuvo buena dirección.

En la segunda parte, el partido siguió siendo parejo y desordenado. Las imprecisiones fueron una constante. Old Lions se fue al ataque con mucho más amor propio que con ideas, y sobre los 26 minutos consiguió apoyar un try gracias a una formación de maul perfecta, para el delirio de sus seguidores que presenciaban el encuentro y de los protagonistas, para pasar al frente por 13 a 9.

De ahí hasta el final el partido se jugó intensamente. Old Lions no podía imponer su juego ante un Lawn Tennis que fue más preciso en sus ideas para llevarlas adelante en el campo de juego y sin presión alguna. Fue así como sobre los 38 minutos, tras una gran jugada de ataque de formaciones fijas, recibió la pelota Maguicha, giró y encaró el ingoal hasta zambullirse en él. Posteriormente, Coronel sumó dos puntos con su patada, para sellar la victoria por 16 a 13. Tras la salida final, quedaba un minutos, y Old Lions atacó, pero Lawn Tennis resistió firme e hizo cometer una infracción a Old Lions, para finalmente celebrar con la pelota mandándola fuera de la cancha.