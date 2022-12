Cuánto cuesta alquilar este verano en las playas más exclusivas de Punta del Este

26/12/2022 - 15:07 Economía

Por José Aranda

Aunque no son una multitud, pero tampoco caben en un monoambiente, la colonia de santiagueños que suele veranear en Punta del Este durante el verano, tendrá que afrontar costos en dólares para alquilar que van desde los U$S2.000 en adelante para la primera quincena de enero, según los datos que aportan desde la Cámara Inmobiliaria de Maldonado, en Uruguay.

Javier Sena, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Punta del Este-Maldonado (CIPEM), indicó cuáles son los precios estimados de los alquileres para esta temporada veraniega, en uno de los balnearios más exclusivos de Sudamérica.

En este sentido, hay que tener en cuenta que las cotizaciones son en dólares. Si se paga con tarjeta de crédito, un dato importante es que por ejemplo el dólar turista cotiza a $363,80, en tanto que el blue o paralelo, a $345. Son datos para tener una estimación del costo de los alquileres de acuerdo con la opción que se adopte para abonarlos.

Desde la Cámara uruguaya informaron que el al alquiler para esta temporada de “un apartamento de un dormitorio que consta de baño estar y cocina, más todos los servicios en zonas de playa Brava o Mansa cuesta aproximadamente U$S 2.000 y U$S 2500 la quincena en enero”.

Agregaron que “un apartamento de 2 dormitorios, con 2 baños con todos los servicios en la 2da línea de playa, cuesta aproximadamente entre U$S 3.500 y U$S 4.000”.

A su vez, “un apartamento de 3 dormitorios con 2 baños y todos los servicios entre U$S 5500 a U$S 7.000 en la primera quincena de enero”.

Por otra parte, una opción para las familias o grupos de familias, son las casas. En este sentido, “las casas con 3 dormitorios y 2 baños, con piscina están aproximadamente entre U$S 6500 y U$S 8000 por quincena en enero. Con las mismas características pero sin piscina rondan entre los U$S 5.000 y U$S 6.000”.

Un dato importante a tener en cuenta es que estos mismos tipos de apartamentos y de casas, pero en las zonas más exclusivas como lo es La Barra “se incrementa un 20% y en la zona de Punta Ballena el incremento es del 40%”.

