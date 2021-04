Lucas Torreira reveló que tiene contactos con Román

05/04/2021 - 00:30 Mundo Boca

Las declaraciones del volante uruguayo Lucas Torreira que expresó sus deseos de jugar en Boca y no regresar a Europa donde intregra el plantel de Atlético Madrid de España, causaron un gran revuelo y todo ahora es expectativa entre los hinchas del Xeneize.

Torreira volvió a hablar y allí confesó que siempre mantiene diálogo con Juan Román Riquelme (el vicepresidente segundo del club y responsable máximo del Consejo de fútbol), aunque aclaró que la charla no viene por el lado de sus intenciones de vestir la camiseta de la entidad de la Ribera.

“Sí, siempre hablo con Riquelme, pero cuando lo hago no es sobre esa entrevista (la que le confesó a ESPN que tenía el deseo de jugar en Boca). Me agradeció por haber hablado muy bien del club, y bueno saludar a mi familia en este momento”, declaró Torreira, quien también dio a entender que no hablaron sobre nada relacionado a lo deportivo pensando en una negociación futura, en diálogo con un medio charrúa.

Torreira es una de las mejores apariciones del fútbol uruguayo de los últimos tiempos y a sus 17 años se marchó a Italia. Sin embargo, la muerte reciente de su madre y su fanatismo por el club de La Ribera le revivió su deseo de partir hacia la Argentina, para estar más cerca de Uruguay.

En cuanto a lo contractual, la situación del mediocampista es complicada, ya que está a préstamo en Atlético de Madrid y su pase pertenece al Arsenal, con el que tiene dos años más de vínculo. De todas maneras, el jugador descartó la posibilidad de jugar en el fútbol de su país en el corto plazo.

“Nunca me planteé venir a Uruguay, no es una idea que tenga, quizá en algún momento se me pueda cruzar en la cabeza el saber que nunca jugué en un equipo uruguayo ni en Primera. Pero mi idea siempre ha sido muy clara de poder venir a Boca. Pero todo en el fútbol va cambiando muy rápido, así que no sé qué pueda llegar a pasar a futuro”, precisó.