Angelici: “Riquelme no está preparado para administrar a Boca Juniors”

06/07/2021 - 02:02 Mundo Boca

El expresidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, aseguró que Juan Román Riquelme “no está preparado” para administrar el club y que el Consejo de Fútbol “maneja” todo ya que el presidente Jorge Amor Ameal “no está presente”.

En una entrevista con el programa “El Show del Fútbol” del canal América, Angelici dijo: “Mi gestión fue la más exitosa de toda la historia del club. La nuestra fue la mejor, sin dudas”.

“No lo veo preparado a Riquelme para ser vicepresidente. Es difícil cuando hablan exjugadores que entiendan lo que significa un balance”, remarcó el mandatario “xeneize” entre 2011 y 2019, quien apuntó directamente sus críticas al exmediocampista y al Consejo de Fútbol que encabeza como vicepresidente.

Angelici sugirió que el representante de Riquelme, Daniel Bolotnicoff, asesora al Consejo de Fútbol y que “para llevar una oferta tienen que hablar con él”.

“Eso sí me preocupa porque tiene que ser parte del trabajo de la dirigencia del club. Eso es lo que me comentaron los cinco o seis representantes con los que me he encontrado”, reveló.

En esta línea, Angelici criticó la ausencia de Jorge Amor Ameal en el día a día en el club y habló de un rumor sobre posibles robos de indumentaria en el predio del club en Ezeiza.

“Me comentan que llega la ropa y salen bolsones. El baúl lleno de bolsas de ropa que entra y se llevan los integrantes del Consejo. No sé si se la roban, se la dan o se la llevan”, alertó.

El expresidente también se refirió a la salida de Carlos Tévez y culpabilizó a la actual dirigencia de no “contener” a uno de los ídolos de la institución.

“Se fue porque no se sentía contenido ni querido por el club, más allá que el golpe de Segundo (el fallecimiento de su padre) fue muy grande y lo afectó bastante. No tenía la afinidad ni la empatía”, subrayó el expresidente xeneize ante la prensa.

De esta manera, Daniel Angelici aseguró que Juan Román Riquelme no debería estar manejando ciertas cuestiones en la entidad, a pesar de que hoy es el actual vicepresidente.

Angelici saltó con los tapones de punta al advertir que en el club no se estarían desarrollando ciertas tareas que él considera claves para el normal desenvolvimiento de una entidad de nivel como lo es Boca Juniors.l