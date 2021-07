Cardona seguirá de vacaciones en Colombia y se pierde la serie de octavos de Boca

13/07/2021 - 02:45 Mundo Boca

El volante colombiano Edwin Cardona no apareció ayer en Ezeiza y avisó que se tomará unos días más de descanso en Colombia, donde disfruta de sus vacaciones desde el sábado, tras finalizar su participación en la Copa América. Boca, que lo quería listo para el partido de hoy, deberá seguir esperando.

Lo llamativo del faltazo de Edwin fue que el propio representante del jugador, Lucas Jaramillo, había explicado que Cardona regresaría al país este lunes y se pondría a disposición de Russo. “Edwin está de vacaciones, y en su derecho de ir a una fiesta. Tuvo un año complejo: Covid, aislamiento, burbujas... Si bien el mensaje no es el mejor, está a derecho. Tiene permiso del club y va a llegar el lunes”, explicó el empresario en TyC Sports.

Sin embargo, Cardona no se presentó a entrenar y en Boca decidieron dejar de estarle atrás. Si quiere más días de vacaciones, que las tenga. Si quiere volver con su familia, que vuelva. Y si tiene que hacer cuarentena, que la haga. Eso sí: una vez reincorporado al plantel, tendrá que volver a ganarse la confianza de Russo, del Consejo y de sus propios compañeros.

Algo se rompió entre Cardona y Boca. El vínculo, está claro, no será el mismo después de todo lo que ocurrió en estos últimos días. Aunque Cardona no infringió ningún punto de su contrato (la Conmebol autoriza a los jugadores a exigir vacaciones luego de la Copa América), en Boca no cayó nada bien la actitud de Cardona y su falta de compromiso para con el club, el DT y el resto del plantel.

Así las cosas, si Cardona permanece en Colombia hasta el fin de semana que viene, Boca recién podría contar con él dentro de dos semanas, ya que Edwin rompió la burbuja sanitaria y deberá efectuar una cuarentena de alrededor de siete días antes de volver a entrenarse con el plantel. La serie con Mineiro (hoy y el 20 de julio) no la jugará. Y llegaría con lo justo al superclásico del 4 de agosto por los octavos de final de la Copa Argentina.