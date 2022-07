02/07/2022 - 01:46 Mundo Boca

“Tuvimos que armar la defensa con jugadores que vienen de lesiones, con pocos entrenamientos. Nosotros queremos a todos bien y queremos competir en todos los torneos que participamos. Tuvimos dos partidos de local que no pudimos sumar y tenemos un partido importante el martes. Me preocupa quedar lejos de los de arriba en caso de que puedan sumar”, arrancó diciendo Sebastián Battaglia, entrenador de Boca Juniors, en la conferencia de prensa tras la dura derrota de anoche ante Banfield, 0-3 en La Bombonera.

“Banfield aprovechó, tiene buen funcionamiento y buenos jugadores. Hizo méritos y nosotros no estuvimos firmes y coordinados en defensa. No debería ser habitual (que nos hagan tres goles en el primer tiempo), pero hoy pasó. No hay que quitarle méritos al rival que sacó esa diferencia”, agregó el DT. Battaglia consideró que “es difícil encontrar cosas positivas, por lo que fue la noche para nosotros, pero queremos que todos puedan estar bien.

Preocupa el 3-0 abajo en el primer tiempo”. El DT le arrojó un “dardo” a Jorman Campuzano, quien iba a ser titular: “Nos dijo que no estaba con la cabeza para el partido, por inconvenientes que tiene él. Sería bueno que lo explique si quiere hablar”. Por último, se refirió al VAR de cara a lo que viene en la Copa.

“Es una herramienta muy buena, pero seguimos dependiendo del ser humano y la interpretación de las jugadas. La mano del otro día pensamos que fue penal, yo la vi separada del cuerpo. En este caso, no llamaron ni a revisar. Sería bueno unificar los criterios. Queremos estar atentos, no que nos beneficie, pero tampoco que nos perjudique”, cerró.