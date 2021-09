Claudia de Zamora destacó el rol de las mujeres en la lucha contra la pandemia

06/09/2021 - 09:07 País

La presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala de Zamora, disertó sobre el papel de las mujeres que trabajan en la primera línea de lucha contra la pandemia de Covid-19, en el marco de la 13a Cumbre de Mujeres Presidentas de Parlamento que se desarrolla en Viena, Austria y en la que se encuentra representando a nuestro país.

La Cumbre es organizada por la Unión Interparlamentaria (UIP), Naciones Unidas y el Parlamento austríaco con el lema “Las mujeres en el centro de la acción: de la lucha contra la pandemia a la preservación de los logros en una recuperación sensible al género”. Junto a la senadora Zamora, participaron del panel Fawzia Zainal, presidenta del Consejo de Representantes de Bahrain; Puan Maharani, presidenta de la Cámara de Representantes de Indonesia, y Stephanie D'Hose, presidenta del Senado de Bélgica.

En su intervención, la Senadora Zamora expresó que “el año pasado, uno de los ejes centrales que abordamos se basó en la firme convicción de fortalecer la cooperación internacional, la solidaridad y la acción multilateral, para sacar al mundo de la crisis y transformarlo a fin de que sea mejor y más resiliente, para las mujeres y las niñas, y teniendo fundamentalmente en cuenta a la situación de aquellas más vulnerables social y económicamente. El Covid 19 no facilitó el poder cumplir con esos compromisos, sino que puso de relieve las enormes brechas y desigualdades económicas y sociales, y los gobiernos y parlamentos en general debimos abocarnos a librar una batalla contra un enemigo invisible que no da tregua.”

“Y si frente a este contexto de pandemia, entendemos que la cooperación entre los países es primordial, vemos que enfrentamos una debacle cuya mejor muestra es la desigualdad y asimetría en el acceso a las vacunas contra el virus, poniendo a la vista las deficiencias indiscutibles del sistema multilateral y la necesidad urgente de redefinir instituciones que sean capaces de actuar con decisión, sobre la base del consenso global. Se han agudizado las desigualdades, la vulnerabilidad y la violencia; y vemos incluso, que el origen de muchas de esas desigualdades, están en el hogar.”

“Hemos podido comprobar durante este tiempo que, si bien el Covid no discrimina en el contagio, sí discrimina en la recuperación, por grupo y por países y regiones, ampliando las brechas de inequidad entre hombres y mujeres. Y mientras, el mundo y las economías cambian, al igual que el papel que desempeñan las mujeres y las niñas en ellas, a una velocidad que no tienen los parlamentos, por lo que debemos evolucionar y adaptar las leyes y políticas vigentes, para poder responder a esas necesidades. Sobre todo, si tenemos en cuenta que la discriminación, las desventajas y la desigualdad que las que las mujeres experimentan en su vida y sus relaciones familiares no son naturales ni son inevitables. Tenemos un desafío político urgente: transformar cada espacio donde hay una mujer o una niña, en un lugar de igualdad y justicia, donde se potencien sus capacidades de empoderarse.”

“En un mercado que excluye específicamente a las mujeres, estas han demostrado estar a la altura de las circunstancias ocupándose de diferentes frentes de lucha en esta pandemia, no solo en el ámbito de la salud, sino, además, en el ámbito parlamentario, gubernamental, en las fuerzas de seguridad, educación, y de servicios. Me atrevo a decir que las mujeres, han sido esenciales en estos momentos tan oscuros para la humanidad.”

“En mi país, por ejemplo, las mujeres constituyen el 70% del empleo en el sector de salud, sin embargo, la mayoría de ellas se desempeñan en ocupaciones técnicas, mientras que los varones mayoritariamente son los que ocupan los puestos profesionales y gerenciales. Esto no solo refleja la desigualdad de la que veníamos hablando, sino la doble carga de cuidado que enfrentan estas trabajadoras, quienes deben combinar a diario su trabajo remunerado con el no remunerado de sus hogares. Sumado a esa sobrecarga laboral, también los riesgos laborales son condiciones que forman parte de su día a día, el que se ha visto incrementado en esta crisis sanitaria, donde médicas, enfermeras, licenciadas en obstetricia, cuidadoras y demás personal sanitario enfrentan en Argentina, al igual que en el resto de países afectados por la pandemia, una carga de trabajo sin precedentes en sistemas sanitarios llevados a sus límites, y donde la perspectiva acerca del final de la crisis es todavía incierta.

“Es hora de cambiar la narrativa y que vayamos más allá de la representación nominal de las mujeres, y de que la nueva normalidad sea una que contemple a las mujeres sentadas en la mesa donde se tomen las decisiones. Para eso es preciso seguir avanzando y conquistando derechos en la esfera nacional e internacional a través de impulsos de carácter político y diplomático.”

“Para finalizar, quiero expresar que en el Parlamento argentino hemos avanzado en materia de igualdad de género, niñez y otras minorías, pero todavía falta mucho por hacer, no solo legislando en pos del reconocimiento de derechos, sino además haciendo normas que tengan por objeto hacer más fácil la vida de las niñas y de las mujeres, garantizando y fomentando la educación, la salud y la participación política. Estoy muy agradecida de poder exponer en este foro parlamentario multilateral, porque considero que es aquí donde debemos requerir una cooperación que sea horizontal, solidaria, no condicionada, que ayude a disminuir desigualdades y genere más y mejores oportunidades para las mujeres”, concluyó la senadora.

Una vez que finalice el encuentro, el 7 y 8 se desarrollará la V Conferencia Mundial de Presidentes de Parlamento, en la que más de ciento diez Presidentes de Parlamento de todo el mundo continuarán el período de sesiones virtuales celebrado en agosto de 2020 con el tema “Los parlamentos movilizados por un multilateralismo más eficaz que aporte paz y desarrollo sostenible a los pueblos y al planeta”.