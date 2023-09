Nuevo y feroz cruce entre Pablo Moyano y Patricia Bullrich

02/09/2023 - 13:59 País

El cosecretario general de la CGT Pablo Moyano advirtió que si la oposición gana las elecciones, ya sea Patricia Bullrich o Javier Milei, el sindicalismo "no se va a quedar de brazos cruzados y va a haber resistencia" en las calles.

"Se creen que los dirigentes nos vamos a quedar cruzados de brazos, mirando la tele y viendo cómo despiden trabajadores, cierran empresas. Por supuesto que va a haber una resistencia de aquellos que hemos estado en la calle históricamente", sostuvo el referente sindical.

En diálogo con Hagamos Algo con Esto, el programa que conducen Irina Hauser y Pablo Marcovsky en Splendid-AM 990, el secretario general adjunto del Sindicato de Choferes de Camiones aclaró que no apunta a generar disturbios, sino en oponerse a las eventuales medidas de Bullrich o Milei.

"No quiero que haya violencia, pero sí movilización en las calles. Violencia va a ser sacarle derechos a los trabajadores", remarcó el hijo del líder camionero, Hugo Moyano.

Y concluyó: "Voy a ser el primero en estar en la calle contra estas políticas de derecha".

Por su parte, la respuesta de Bullrich no tardó en llegar: "Vos vas a ser el primero en ser detenido cuando violes la ley. Nosotros vamos a crear trabajo. No como ustedes, extorsionadores que conviven con 8 millones de trabajadores en negro y no les importa nada".





A MÍ NO ME AMENACES, MOYANO

Vos vas a ser el primero en ser detenido cuando violes la ley.

Nosotros vamos a crear trabajo. No como ustedes, extorsionadores que conviven con 8 millones de trabajadores en negro y no les importa nada. pic.twitter.com/vj3ewyYiy1 — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 2, 2023

ANTECEDENTES

El enfrentamiento entre Patricia Bullrich y los Moyano no es nuevo. En 2001 la por entonces ministra de Trabajo de Fernando Dde la Rúa se cruzó con Hugo Moyano y ahora la pelea es con su hijo, Pablo.

Hace 22 años, Bullrich se enfrentó al líder de Camioneros en el programa Hora Clave y cuando hablaban sobre las mafias sindicales, Moyano le increpó y le dijo: "¿Por qué te haces la valiente?".

"Los sindicalistas lo único que hacen hace años es llenarse los bolsillos con la plata de la gente. No jodas eh", fue la respuesta de la ministra. "A mi no me protegía la dictadura. No soy nadie", se defendió una vez más el líder de Camioneros. Y atacó: "No te hagas la patriota porque acá nos conocemos todos".