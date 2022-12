Hijos de Jerez hunden al ex policía Rodríguez y lo acusan de ejecutar a Artemio Peñaflor

02/12/2022 - 02:42 Policiales

El ex policía, Lindor Alfredo Rodríguez, se convirtió ayer en el gran perdedor en la 3ª audiencia, al conocerse diálogos telefónicos entre los hijos de Saúl Jerez, a uno de los cuales habría confiado que formó parte del grupo que asesinó a Artemio Peñaflor y subrayó que el ex funcionario le dio el tiro de gracia a la víctima.

Así lo dejó entrever el comisario Diego Sonzogni, uno de los jefes de la investigación a quien la fuerza facultó "en el armado del rompecabezas" de la causa. Peñaflor habría sido ejecutado el 6 de agosto del 2019 pero su cuerpo fue hallado el 8, en un camino inhóspito en el límite de Frías y Catamarca.

Dentro del proceso, la Justicia ordenó la intervención de numerosos teléfonos y los policías descubrieron cuatro diálogos trascendentes el 14 de agosto del 2019: los protagonistas serían dos hijas, un novio y un hijo de Saúl Jerez, imputado hasta el lunes pasado en que fue declarado inimputable y apartado del juicio.

En el recinto, el tribunal encendió los diálogos. Luego, Sonzogni explicó que en uno, charlaban dos hijos de Jerez. En esencia, ella lloraba al anunciarle a su hermano que Peñaflor fue muerto por un tiro de Rodríguez y que su padre se lo confió, porque también estuvo en el lugar.

Básicamente, los hermanos lloraban y lamentaban el hecho. Es más, uno sugirió que el desastre podría llevarse puesto a otro hijo de Jerez, ya que se sospechaba que su padre le encomendó ocultar armas de fuego.

Posteriormente, declaró un hombre de apellido Gómez, novio de una de las hijas de Jerez. Reconoció su voz en el audio y confirmó el tenor de las charlas, dentro de un contexto de desazón total. En los diálogos, todos coincidieron en que Jerez acusó a Rodríguez de asesinar a Peñaflor.

Cámaras de seguridad

Por otra parte, Sonzogni también declaró que la investigación incluyó el secuestro de cámaras de seguridad de una empresa privada que detectó el paso y regreso de la camioneta de Peñaflor. Luego, el de un automóvil propiedad de Rodríguez.

Otro testigo valioso para la Fiscalía resultó el policía Walter Martínez. El funcionario dejó en claro que siempre sospechaba de Jerez, como resultante de su carácter y personalidad tosco, un tanto agresivo y con versiones cambiantes sobre el crimen.

Asimismo, se supo que los celulares de algunos imputados han sido situados, el 6 de agosto cerca de las 20, en un trayecto que une a Frías con Tapso, enfatizaron los voceros.

''Saúl, no dejes que me peguen'', gritaba Peñaflor, declaró Jerez

Un testigo sugirió en la investigación que la tragedia de Peñaflor estuvo precedida por tres intentos de asesinato que no prosperaron, ya que la víctima nunca andaba sola en la calle.

La teoría fue confiada a EL LIBERAL por el entorno de Peñaflor, al indicar que el 6 de agosto el ganadero acudió a la casa de Jerez solo. Allí, lo esperaban Rodríguez, su esposa, Jerez y los hermanos Pinto. Éstos habrían doblegado la resistencia de la víctima y asestado varias trompadas para desmayarlo.

"Eran las 18.30. Detrás entraron los Pinto y le apuntaron con dos armas de fuego. Cada uno tenía una 38. Jesús quería pegarle con un hierro a 'Peña' y yo se lo quité", relató Jerez. "Saúl, no dejes que me peguen, gritaba 'Peña'. Le ataron las manos y me dijeron que la cosa no era conmigo, que no me metiera", ahondó Jerez.

"Llegaron, luego, Rodríguez y su mujer. Le dieron un paquete a los Pinto y hablaron un rato". Se cree que el crimen de Peñaflor fue financiado con $ 20.000. "Todos los redujeron y cargaron en su camioneta". Y en el destino elegido, lo asesinaron.

Testigo veía estacionada camioneta de víctima en lo del ex policía

Una de las hipótesis es que Rodríguez mató a Peñaflor por celos, o bien por endilgarle un "afer" amoroso con su esposa, la docente Claudia Viviana Pereyra.

En las dos primeras audiencias algunos testigos indicaron que de amigos, Rodríguez y Peñaflor pasaron a una sutil guerra fría: "Cuando Rodríguez no estaba, solía verse estacionada la camioneta de Peñaflor afuera de la casa del matrimonio", dijo un testigo.

Como todo es "dialogable" en el debate, las partes acordaron que la teoría de la infidelidad no acapararía la atención o energías en el juicio, es decir no abundarían detalles y apenas sobrevolaría, rasante, y bien lejos de los oídos sensibles. La otra hipótesis es netamente material: arriesga en que Rodríguez ambicionaba tierras que debía cederle Jerez, compadre de Peñaflor, quien también esperaba firmar el 6 de agosto del 2019.

En la práctica, se sabe que Peñaflor fue reducido y su cuerpo apareció quemado en la caja de su camioneta, el 8 de agosto del 2019. Aún se ignora si fue muerto el 6, 7 u 8. Lo que es más desconcertante, algunos creen que muerto en otro lugar. El camino fue el "cementerio" elegido.