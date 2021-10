El picante comentario de un seguidor que la China Suárez no dejó pasar y su audaz respuesta

24/10/2021 - 11:35 Pura Vida

A poco más de una semana de que estallara la escadalosa separación de Wanda Nara y Mauro Icardi, y que Eugenia “La China” Suárez fuese señalada como la tercera en discordia, la actriz empieza a retomar su acitividad habitual en las redes sociales.

Luego del extenso descargo donde le respondió a todos los que la criticaron por el coqueteo virtual que mantuvo con el delantero del PSG, la madre de Magnolia, Rufina y Amancio se muestra feliz, disfrutando de sus últimos días en Madrid, antes de retornar a nuestro país.

En las últimas horas incluso volvió a publicar contenido en su cuenta de Instagram, y decidió responderle a un usuario que le escribió una picante indirecta sobre su vida amorosa.

Los últimos tres posteos de la China son a puro glamour y alegría: primero paseó junto a sus hijos en un lujoso cochecito doble, mientras se robaba las miradas de los transeúntes; después publicó algunas fotos comiendo dulces, y finalmente se mostró con un look de noche que cosechó muchos elogios. Justamente fue en una de esas publicaciones que mantuvo un tenso intercambio con un seguidor.

“La única forma de comer helado”, expresó en el epígrafe de la postal donde se la ve disfrutando del postre, con las piernas abiertas para no mancharse. “No es lo único que te comes en España”, le comentó una usuaria.





“Claro que no. No sabes las tortillas de papa babé que me estoy comiendo”, retrucó la actriz. Horas más tarde posó con un ajustado outfit total black, donde lució un corset de profundo escote y su cabello más oscuro. Aunque esta vez sí limitó los comentarios en la publicación, durante algunos minutos estuvo habilitada la opción de comentar y sus seguidores aprovecharon para elogiarla por su actitud: “Cuando te bardea medio mundo pero vos seguís de pie como una reina”; “El mundo se cae pero ella diva”; “La que puede, puede”; “Me caso”, fueron algunos de los mensajes que recibió.

A casi dos meses de su partida al viejo continente, ya finalizó la filmación de la película para la que la contrataron, donde participa uno de los actores de La casa de papel.

Por este motivo la familia regresará a la Argentina, tal como estaba previsto; además de que su hija mayor, Rufina Cabré, estaría extrañando mucho a su padre. Recordemos que Suárez viajó a la capital española justo después de que Benjamín Vicuña anunciara su separación a través de sus historias de Instagram.

Fue así como septiembre la encontró en Madrid con sus pollitos, como cariñosamente llama a sus chicos, y con su mamá quien la ayudó a cuidar a los nenes durante las jornadas de rodaje. Por ese entonces nadie imaginaba que en octubre estallaría la crisis matrimonial de Icardi y Nara, y que la actriz sería la supuesta tercera en discordia. En este sentido, Yanina Latorre contó en Los angeles de la mañana (El Trece) que por estos días los medios españoles realizan guardias periodísticas en las afueras del lugar donde está hospedada: “Una fuente me dijo que a la China no le importa esta situación, no está sufriendo. Está disfrutando, no se le cayó ningún trabajo. Ella planea volver a la Argentina la semana que viene, porque tiene más trabajo”.





La panelista fue quien hace unos días dio a conocer un fragmento de la presunta charla que habría tenido la actriz con el jugador del PSG. “Algún día tenemos que salir de joda vos y yo. En alguna parte del mundo donde no te conozcan, jajaja”, escribió la China en uno de los mensajes que descubrió Wanda de su marido en Telegram. “¿Para qué? Ya me aburrió la joda”, le respondió Icardi a dicha conversación. Luego llegaría el famoso mensaje de la empresaria: “¡Otra familia que te cargaste por zorra!”.

Mientras Wanda mantiene el silencio desde su mansión en París, está acompañada de su peinador y maquillador Kenny Palacios y la actriz se despide de Madrid junto a su peinador Juan Manuel Cativa, quien se ocupa de su estilismo. Ambos, cada uno desde su lugar y con perfiles similares pero distintos, supieron contener y aconsejar a sus amigas famosas en este particular momento.